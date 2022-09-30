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Патриарх Кирилл выразил соболезнования по случаю кончины священника псковской дивизии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования по случаю кончины священника Александра Цыганова. Письмо он отправил митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, духовенству храма святого князя Александра Невского, где священник служил клириком, а также родным и близким погибшего. Об этом сообщается в группе храма Александра Невского в социальной сети «ВКонтакте».

«С глубокой скорбью воспринял весть о кончине иерея, в боевых условиях выполнявшего свой пастырский долг в войсках псковского десантного гарнизона. Находясь в одной машине с приснопоминаемым протоиреем Михаилом Васильевым, трагически погибшим в результате артиллерийского обстрела, отец Александр был тяжело ранен и перенес несколько очень серьезных операций. Врачи днями боролись за его жизнь, а тысячи неравнодушных людей горячо молились. Владыка же Вседержитель призвал к себе мужественного и самоотверженного воина, верного и ревностного служителя алтаря Господня, доброго и отзывчивого пастыря, не жалевшего жизни ради врученных его заботам людей», – отметил патриарх.

Скриншот: храм святого князя Александра Невского / «ВКонтакте»

Он также выразил уверенность, что епархия и неравнодушные люди не оставят без поддержки семью погибшего.

Напомним, воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова Александр Цыганов скончался от полученных ранений после двух недель борьбы за жизнь.