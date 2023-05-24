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Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днём тезоименитства, сообщается официальный Telegram-канал Кремля.

Видео: пресс-служба Кремля

Слово «тезоименитство» произошло от старинного славянского слова «тезка», «соименник». Это — день, когда празднуются именины. В этот день празднуется память святого, имя которого дается человеку.

Напомним, сегодня, 24 мая, торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских.