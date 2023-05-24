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Образ Тихвинской иконы Божией Матери почитают православные сегодня

Православные отмечают празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери — одного из самых древних образов, почитаемого церковью — сегодня, 9 июля.

Тихвинская икона Божией Матери

(XVI век, Центральный музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева, Москва)

Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым апостолом и Евангелистом Лукой. В V веке она была перенесена в Константинополь из Иерусалима, где впоследствии для нее был построен Влахернский храм, сообщает сalend.ru.

По преданию, в 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. В 1560 году по приказу царя Ивана Грозного при храме был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить монастырь, но заступлением Божией Матери обитель была спасена.

Так, однажды, узнав о приближении шведского войска, иноки решили бежать из монастыря, взяв чудотворную икону, но не могли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Незначительные по числу защитники монастыря успешно отражали атаки намного превосходивших их сил противника. Наступающим шведам то представлялась многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они обращались в бегство.

После чудесной победы над шведами в монастырь прибыли царские послы. Сняв список с чудотворной иконы, они отправились в деревню Столбово, в 50 верстах от Тихвина, где 10 февраля 1617 года был заключен мир со шведами. Главною порукою мира с русской стороны был принесенный список с чудотворной иконы. Впоследствии этот список был принесен в Москву и поставлен в Успенском соборе, а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе.

В 1983 году Русская Православная Церковь отметила 600-летие явления Тихвинской иконы Божией Матери. Всероссийское празднование Тихвинской иконе Божией Матери, прославленной неисчислимыми чудотворениями, установлено Церковью в память ее чудесного явления и одоления врагов предстательством Богородицы.

Во время Великой Отечественной войны Тихвинская икона была вывезена из России в Соединенные Штаты Америки. Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери вернулась на Родину 23 июня 2004 года. В день общецерковного празднования явления образа 9 июля 2004 года в Тихвинском монастыре Патриархом Московским и всея Руси Алексием II была отслужена торжественная литургия.