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Александр Котов: Мы сожалеем, что митрополит Тихон уходит от нас

«Мы сожалеем, что митрополит Тихон уходит от нас, но новое назначение главой Крымской митрополии в наше время имеет особую значимость», - прокомментировал решение синода РПЦ об освобождении владыки от управления Псковской митрополией председатель областного Собрания Александр Котов корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

По словам спикера, за пять лет владыка сделал в Псковской области больше, чем это удалось многим живущим в регионе гораздо более длительное время. «Многие дела начаты, мы уверены, что они будут завершены, потому что митрополиту самому небезразлично, как будут реализованы его проекты. Очень надеемся, что владыка по мере возможности будет уделять внимание, в том числе, и нашему псковскому региону», - отметил Александр Котов.

Председатель областного Собрания назвал митрополита Тихона особенным человеком.

«Он исключительно коммуникабелен, располагает к себе, обладает какой-то притягательной энергией, с ним приятно общаться, у него огромное количество идей, которые на первый взгляд кажутся совершенно нереалистичными, невозможными для исполнения, но, в то же время, по прошествии времени вдруг оказывается, что эти идеи вполне можно реализовать и завершить», - добавил спикер, подчеркнув, что все эти проекты в итоге работают на регион.

Александр Котов отметил особое отношение владыки Тихона к памятникам истории и культуры – благодаря стараниям митрополита реставрируется не только Псково-Печерский монастырь, но и многие исторические объекты на территории региона. Также владыка уделяет большое внимание молодёжи, примером чего служит успешный и востребованный проект «Истоки», который, по мнению спикера, уже сегодня формирует общество будущего.

«Можно много перечислить того, что за короткое время удалось сделать владыке Тихону. Очень жаль, конечно, он уходит, но мы понимаем, что и владыке Тихону нужно двигаться, и ожидания от его потенциальных возможностей гораздо большие, чем те, что могли бы быть реализованы на территории Псковской области», - отметил Александр Котов.