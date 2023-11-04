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Митрополит Тихон: Путин должен сам сказать, кто его духовник

Президент Владимир Путин сам должен ответить на вопрос, кто его духовник, заявил на брифинге митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Он отметил, что его действительно обычно называют духовником главы государства.

Видео: Пул №3 / Telegram

«Не я говорю: вот, я — его (чей-то - ред.) духовник. Я такого не могу сказать — он должен сказать. Поэтому я, если, Бог даст, увижу Владимира Владимировича, <…> обязательно скажу, что вот крымские журналисты также интересуются этим. Ну а так ли это, что он там скажет? Посмотрим», — приводит слова митрополита РИА Новости.

Митрополит Тихон добавил, что познакомился с Путиным еще до того, как тот стал президентом.

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии.

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Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, экс-наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород). Позже его возвели в сан митрополита.

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Глава Крыма и губернатор Севастополя встретили митрополита Тихона в Александро-Невском соборе 21 октября.