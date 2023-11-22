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Митрополит Тихон планирует написать книгу о Сталине

07.12.2023 18:42|ПсковКомментариев: 0

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов) планирует написать книгу о святителе Луке Крымском (Войно-Ясенецком) и руководителе советского государства Иосифе Сталине под рабочим названием «Мракобес, Коба и его крестник. Об этом глава крымской митрополии рассказал в Симферополе на презентации своей книги «Гибель империи. Российский урок».

«Я уже давно начал писать книгу о святителе Луке (Войно-Ясенецком) и о Сталине – два параллельных героя, не пересекающихся. Даже название книги есть – "Мракобес, Коба и его крестник. "Мракобес" – такой была кличка святителя Луки в разработке ОГПУ-НКВД. "Коба" – понятно кто (партийное прозвище Сталина – ред.), а его крестник – это один из главных героев, который связывает "Мракобеса" и "Кобу"», - пояснил митрополит в беседе с журналистами.

По его словам, будущая книга «немножко туристическая» и в большей степени художественная, в которой « так или иначе присутствует авторский вымысел», пишет РИА Новости.

«Меня сдерживает, что я должен какие-то свои слова, даже на основании каких-то документов, вкладывать в уста святого человека. Вот от этого меня прямо корежит. Но, думаю, книга будет очень увлекательной и интересной, она уже есть в голове. Если Бог даст, обязательно ее напишу», - добавил митрополит Тихон.

Презентация книги митрополита Тихона проходит 7 декабря в Симферополе в студии телеканала «Крым 24».

Святитель Лука Крымский (в миру - Валентин Войно-Ясенецкий) был выдающимся хирургом, основателем школы гнойной хирургии в России. Он родился в 1877 году в Керчи. В 1934 году издал свой труд «Очерки гнойной хирургии», принесший ему широкую известность. В 1946 году за научные труды священнослужителя удостоили Сталинской премии. Архиепископ Лука был трижды репрессирован, в ссылках он провел 11 лет. Реабилитирован в годы «перестройки». Скончался в 1961 году в Симферополе.

Пресс-портрет
Тихон (Шевкунов) Экс-глава Псковской митрополии
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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