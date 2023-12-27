Церковь / Новости патриархии

Патриарха Кирилла исключили из 15-го пакета санкций ЕС

Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН, Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Каковы были самые сумасшедшие идеи (15-го пакета антироссийских санкций - ред.): например, хотели включить в санкционный список патриарха Кирилла... хотели внести туда постпреда России при ООН... Мы ветировали, точнее заявили, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России... и двух российских футбольных команд первого звена», - сказал Петер Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*, пишет РИА Новости.

Ранее Евросоюз внес в санкционный список народную артистку России Ларису Долину.

*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России