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Патриарх Кирилл поддержал идею запрета сатанизма в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу запрета сатанизма как экстремистского движения.

«Считаю важным поддержать инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения. Недопустимо, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международные движения сатанистов, беспрепятственно проводят в нашей стране обряды, вербуют молодежь, открыто регистрируют группы в сообществах и социальных сетях. Задумаемся: в зоне проведения специальной военной операции на линии огня наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, явно попираемые сатанистами!» – заявил он на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве.

Он также назвал «идеологической диверсией» распространение оккультизма, пишет РИА Новости.

Генеральная прокуратура России ранее признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной в РФ.