Церковь / Новости патриархии

РПЦ предлагает запретить регистрацию детей в соцсетях, где нет фильтрации контента

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви предлагает запретить регистрацию аккаунтов детей до 16 лет в социальных сетях и на интернет-площадках, которые не выполняют требования российского законодательства по модерации и очистке контента. С такой инициативой выступил председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

«Запрет на регистрацию детских аккаунтов, используемых лицами, не достигшими 16-летнего возраста, в социальных сетях и на иных интернет-площадках, которые не выполняют требования российского законодательства по модерации и очистке контента», - сказал он на круглом столе на тему «Наши дети в интернете: виртуальность и реальность» в Общественной палате РФ.

Кроме того, Лукьянов предложил проводить досудебную блокировку деструктивного контента в сети интернет, направленного не только на несовершеннолетних, но и на иные категории россиян, пишет ТАСС.

Также в качестве положительного примера священник отметил Китай, где ввели полную деанонимизацию. «То есть ты не можешь попасть в интернет, если ты не себя не идентифицировал, не аутентифицировал. Поэтому, наверное, мы тоже должны пойти по этому пути. Нас будут обвинять, конечно, в некой диктатуре, цензуре, но иначе мы с вами не сможем понять, откуда идет опасность, и не сможем ее пресечь. Вот это охранительные меры, они нужны для того, чтобы работали меры добрые. Хороший позитивный контент надо защищать, как хорошее растение в теплице надо защищать от сорняков», - пояснил он.