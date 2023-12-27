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Церковь / Новости патриархии

Патриарх Кирилл: Уже сейчас многие выбирают коммуникацию с ИИ вместо общения с человеком

25.06.2025 18:08|ПсковКомментариев: 0

Русская православная церковь никогда не отвергала научно-технический прогресс, однако в условиях нарастающих страхов перед будущим необходимо развивать богословские исследования и формировать позицию по актуальным вопросам. Такое мнение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал на очередном заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви в Москве 25 июня, сообщили на официальном сайте РПЦ. 

«Мы рассмотрим одну из важнейших тем современности — проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Эта бурно развивающаяся технология уже оказывает влияние на различные стороны жизни человека и общества, а потому требует со стороны церкви вдумчивого и ответственного осмысления», — отметил он.

Патриарх также подчеркнул, что Русская православная церковь никогда не отвергала научно-технический прогресс. «С интересом и вниманием мы относимся к подлинным достижениям научной мысли и всегда старались давать нравственную оценку открывающимся через научные исследования возможностям. Церковной традиции чужд иррациональный страх перед будущим», — добавил он.

Патриарх Кирилл отметил, что в обществе нарастают страхи перед будущим, и это требует развития собственных богословских исследований.

«Очевидно, что искусственный интеллект в обозримом будущем окажет еще более существенное влияние на все сферы жизни: экономику, государственное управление, образование, медицину, культуру и быт. Эксперты согласны, что грядущие трансформации будут масштабны. Однако мы призваны свидетельствовать, что эти изменения не должны подрывать основные ценности человеческого бытия. Вера, любовь, свобода, ответственность, семейные ценности — это основы, которые не подлежат подмене или тем более отмене при любых технологических трансформациях», — сказал он.

Патриарх выразил особую тревогу по поводу возможной дегуманизации межличностных коммуникаций.

«Уже сейчас многие выбирают коммуникацию с машиной вместо общения с человеком. Это и понятно: использование машины для коммуникации может быть более эффективным, несомненно более быстрым, а иногда и более насыщенным со смысловой точки зрения, чем человеческое общение», — отметил он.

В пример патриарх привел использование ИИ в качестве беседы с психологом, у которого люди требуют совета. Однако он подчеркнул, что не стоит забывать, что человеческая природа предполагает личностную связь, и если она разрывается, то общество начинает деградировать.

 «Вот это уже богословская тема, потому что с исчезновением этих качеств и этих способностей человека человечество перейдет ту черту, за которой уже невозможно отличить добро от зла; а именно утрата этой способности и означает наступление эры антихриста», — заключил патриарх Кирилл.

«Еще и еще раз хочу сказать: то, что вчера казалось иллюзорным, фантастическим, сегодня становится реальностью, частью нашей жизни. И церковь, несущая ответственность за духовное состояние человека и общества, призвана в полном смысле слова войти в эту проблематику и дать людям правильный, разумный, убедительный совет: как человек должен жить, чтобы оставаться человеком в полном смысле этого слова в совершенно новых условиях общественного пути», — добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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