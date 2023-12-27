Патриарх Кирилл: Уже сейчас многие выбирают коммуникацию с ИИ вместо общения с человеком

Русская православная церковь никогда не отвергала научно-технический прогресс, однако в условиях нарастающих страхов перед будущим необходимо развивать богословские исследования и формировать позицию по актуальным вопросам. Такое мнение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал на очередном заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви в Москве 25 июня, сообщили на официальном сайте РПЦ.
Патриарх также подчеркнул, что Русская православная церковь никогда не отвергала научно-технический прогресс. «С интересом и вниманием мы относимся к подлинным достижениям научной мысли и всегда старались давать нравственную оценку открывающимся через научные исследования возможностям. Церковной традиции чужд иррациональный страх перед будущим», — добавил он.
Патриарх Кирилл отметил, что в обществе нарастают страхи перед будущим, и это требует развития собственных богословских исследований.
«Очевидно, что искусственный интеллект в обозримом будущем окажет еще более существенное влияние на все сферы жизни: экономику, государственное управление, образование, медицину, культуру и быт. Эксперты согласны, что грядущие трансформации будут масштабны. Однако мы призваны свидетельствовать, что эти изменения не должны подрывать основные ценности человеческого бытия. Вера, любовь, свобода, ответственность, семейные ценности — это основы, которые не подлежат подмене или тем более отмене при любых технологических трансформациях», — сказал он.
Патриарх выразил особую тревогу по поводу возможной дегуманизации межличностных коммуникаций.
В пример патриарх привел использование ИИ в качестве беседы с психологом, у которого люди требуют совета. Однако он подчеркнул, что не стоит забывать, что человеческая природа предполагает личностную связь, и если она разрывается, то общество начинает деградировать.
«Вот это уже богословская тема, потому что с исчезновением этих качеств и этих способностей человека человечество перейдет ту черту, за которой уже невозможно отличить добро от зла; а именно утрата этой способности и означает наступление эры антихриста», — заключил патриарх Кирилл.
«Еще и еще раз хочу сказать: то, что вчера казалось иллюзорным, фантастическим, сегодня становится реальностью, частью нашей жизни. И церковь, несущая ответственность за духовное состояние человека и общества, призвана в полном смысле слова войти в эту проблематику и дать людям правильный, разумный, убедительный совет: как человек должен жить, чтобы оставаться человеком в полном смысле этого слова в совершенно новых условиях общественного пути», — добавил он.