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Через четыре года на месте экс-«Электрона» появится любимое и нужное всем псковичам пространство – митрополит Псковский и Порховский Тихон

Заросший бурьяном пустырь, с каждым годом все больше и больше напоминающий своими пейзажами кадры из Чернобыля, оказывается, можно превратить в благоустроенный центр притяжения жителей и гостей Пскова. Да, это сложно и трудозатратно, но тем важнее и ответственнее цель.

Стадион «Электрон», судьба которого волнует горожан на протяжении многих лет, похоже, наконец-то обретает второе дыхание: на днях стало известно о том, что на месте многострадального комплекса будет возведен уникальный для региона гуманитарно-спортивный центр и начнет работу интерактивный исторический парк «Россия - моя история». Псковская Лента Новостей выяснила все подробности амбициозного проекта у митрополита Псковского и Порховского Тихона, который возглавляет Ассоциацию парков «Россия - моя история».

- Владыка Тихон, на сегодня интерактивные исторические парки работают более чем в 20 городах России, пользуются, насколько знаю, невероятной популярностью. Чем интересен этот формат?

- Интерактивные выставки-экспозиции, в первую очередь, посвящены истории нашего Отечества с древнейших времен до наших дней. Все мы понимаем, насколько важна и интересна наша история, но зачастую молодежь мало увлечена ею, в том числе потому, что не всегда история подается интересно и актуально для молодого поколения.

Первый такой парк был открыт в Москве в 2014 году. Экспозиция была развернута в Московском Манеже, и, по всей видимости, мы действительно сделали что-то интересное, очень востребованное у столичной молодежи, потому что за несколько недель там побывало более чем 300 тысяч человек, экспозиция дважды продлевалась. Люди открывали для себя свою собственную историю и во многом открывали… сами себя: ведь мы часть истории своей страны, и не зная ее истории, рискуем прожить жизнь, не познакомившись с самими собой. Очереди стояли от Манежа зигзагом до гостиницы «Москва», а в выходные - еще дальше, до Исторического музея и даже до Лобного места. Причем не менее 70% - молодежь до 35 лет.

Затем эти экспозиции по просьбам регионов с помощью Газпрома мы перенесли и в 20 губерний. Пришла очередь и Пскова. Конечно же, наш регион, столь богатый историей, заслуживает того, чтобы подобная выставка в нем была создана.

- Кто занимался подготовкой экспозиций Исторического парка в разных городах?

- Идея принадлежит Патриаршему совету по культуре. Мы разрабатывали проект этой масштабнейшей экспозиции, но научный материал нам предоставляли ведущие научно-исследовательские и образовательные центры России: это и Институт истории РАН, и МГУ, и РГГУ, и наши ведущие архивы - кстати, архивных материалов в экспозициях очень много.

В результате мы получили необычайно интересный, увлекательный по форме и содержанию проект, в котором каждый найдет что-то важное для себя. Например, серьезные исследователи и преподаватели ВУЗов могут довольно глубоко погрузиться в историю, поскольку интерактивный формат дает возможность раскрывать в подробностях ту или иную тему, вплоть до редких архивных материалов. Школьники по своему откроют для себя ту или иную тему.

Экспозицию представляют наши экскурсоводы. Но вместе с тем и учителя могут стать лекторами для своих учеников и проводить интереснейшие, наглядные уроки в наших исторических парках. Это происходит повсеместно, во всех городах.

Интерактивный исторический парк «Россия - моя история» в Москве (vdnh.ru)

- Что вы скажете о критике, которую озвучивали в адрес парков представители Вольного исторического общества? Были обвинения в необъективности, в том, что какая-то информация подавалась искаженно, в частности, что использовались невыверенные цитаты.

- Отзывов было очень много. Подавляющее большинство позитивных. Но мы с благодарностью принимаем любую критику, если только она конструктивна. Из 6 тысяч цитат, которые приводятся на экспозициях, четыре были действительно ошибочными. Извинившись, мы их изменили. Вы сами знаете, иногда даже в научных трудах бывают опечатки, ошибки и прочее.

Остальные претензии, как выяснилось, были несостоятельными. Например, наши оппоненты откуда-то взяли, что мы ничего не рассказываем об опричнине. Но в зале Ивана Грозного представлены интерактивные стенды с повествованиями и об опричнине, и о карательном походе Грозного в Новгород и Псков, и об убийствах преподобномученика Корнилия и святителя Филиппа Колычева. Потом почему-то принялись утверждать, что декабристы представлены у нас … как иностранные агенты. Мы удивились, просмотрели всю экспозицию - ничего подобного там нет. Сказано, что руководители русских тайных обществ состояли в масонских ложах. Но это исторический факт и замолчать его - значит не рассказать в достаточных подробностях о декабристском движении. Для тех, кого интересует дискуссия вокруг исторических парков, мы готовим сейчас реестр всех состоятельных и несостоятельных претензий с ответами на них и представим все это отдельным стендом.

- Уже известно, что в Пскове парк будет создан на территории экс-стадиона «Электрон». Как было найдено именно это решение?

- Мы долго искали место под исторический парк, предлагалось одно, другое, с кем-то из собственников губернские чиновники не смогли найти общий язык, но в конце концов остановились именно на этом месте. Это большой масштабный проект: специально для псковичей на этом месте будет создан наш интерактивный исторический парк, а также гуманитарно-спортивный образовательный комплекс и Центр семьи. Это будет место культурного, образовательного и спортивного притяжения для всего города, куда смогут приходить и в одиночку и семьями, чтобы получить дополнительное образование, просто провести выходной день, позаниматься спортом. К слову, футбольное поле останется там же, где и было. Будет сохранен для псковичей и бассейн - его реконструируют согласно современным нормам.

Очень важным, с точки зрения Русской православной церкви, представляется планируемое открытие Центра семьи. Сейчас много к чему готовят в школе - к профессиям, к высшему образованию, дают знания по множеству предметов, а вот к тому, как создать семью, не готовят, опыту наших предков, церкви, светского общества в создании семьи - не учат. Подрастающее поколение не знает, как сохранить, сберечь самое дорогое – семью и детей. А ведь это было главной наукой для молодежи еще сравнительно недавно! Сейчас это порой полностью упущено. Этот центр мы бы хотели открыть совместно со специалистами по семейной психологии.

- Насколько легко удалось урегулировать вопросы собственности на участок?

- Что касается земли, административных вопросов - не совсем готов ответить. Насколько мне известно, губернатор области Михаил Ведерников решил вопрос с собственниками. Узнав о наших целях, они пошли навстречу. Мы не жалеем, что так долго искали это место, потому что, наверное, это самый интересный вариант. Тем более что территория будет реорганизована для того же назначения, которое у нее было ранее. Но это назначение будет развито и преумножено.

- Кроме исторического парка и Центра семьи, проект предполагает также обустройство гуманитарно-спортивного центра. Каким вы его видите?

- Обычно создаются отдельно - спортивный центр и культурное, гуманитарное пространство. Но мы бы хотели соединить духовно-гуманитарную и спортивную составляющую: известно древнее высказывание «В здоровом теле здоровый дух». Воплотить именно этот принцип было бы правильным и важным.

Я разговаривал с псковской молодежью, с теми, кто хочет уехать из региона по многим причинам, в том числе из-за того, что, по их словам, в городе некуда пойти, нечем заняться, негде провести время с пользой. Хотелось бы эту тему попытаться решить.

- Получается, что в рамках спортивной составляющей нас ждет бассейн, футбольное поле, воркаут и велосипедные дорожки?

- Все это, а также спортивный комплекс. Кафедрой физической культуры ПсковГУ Михаилу Юрьевичу Ведерникову предложено две концепции этого комплекса. Одна - оборудовать площадку для профессиональных спортсменов. Другая - наряду с возможностями для профессионалов сделать так, чтобы это место было бы востребовано у обычных людей, которые не ставят себе задачу стать чемпионом мира. Была выбрана вторая концепция.

- Примерно известны сроки реализации проекта?

- Работы еще много. Нужно создать проект, утвердить его, найти финансирование - и бюджетное, и внебюджетное. Понятно, что это не будет бюджет Псковской области, поскольку регион не располагает такими финансами. Вопрос сложный. Этим будет заниматься лично губернатор. Но как только данные вопросы будут решены - дальше уже начнется серьезное проектирование, отбор сотрудников, различного рода изыскания, строительство.

Много мне приходилось строить в своей жизни, поэтому я знаю, что это история не быстрая. Но в целом хотелось бы, чтобы в течение 4 лет псковичи, в особенности подрастающее поколение, получили бы уникальный не только для Пскова, но и в целом для Северо-Запада, для всей России центр. Мы надеемся, что его наличие в какой-то степени улучшит жизнь псковичей. Мы пытаемся создать место, которое было бы очень востребованным, любимым и нужным для жителей нашего города и области.