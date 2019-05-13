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Летний городской лагерь для детей начинает работу в Троицком соборе

У наших детей и, в первую очередь, у их родителей, начались долгожданные каникулы. Но как же быть: многие дети сидят дома, и их не оторвать от смартфонов, телевизоров и компьютеров, а родители не знают, чем полезным и интересным их можно занять?

В рамках деятельности Культурно-просветительского центра «Троицкий» с 3 по 17 июня с понедельника по четверг, а также в воскресенье, при Троицком соборе будет функционировать детский городской лагерь (пятница и суббота – в работе лагеря выходные дни).

В детском лагере Троицкого собора ждут детей от 7 до 14 лет.

В рамках программы планируется:

9.30 – общий сбор в приходском доме Троицкого собора

10.00 – 13.30 – краеведческие тропы – пешеходные экскурсии, в рамках которых будут посещены древние псковские храмы: свт. Василия на Горке, Рождества Иоанна Предтечи, свт. Николая со Усохи и др.

13.30 – обед в трапезной Троицкого собора.

14.00 – 16.00 – различные образовательные и развлекательные программы и мастер-классы

Посещение лагеря - бесплатное, от участников требуется лишь веселое настроение и зонтик в дождливую погоду!

Для записи и более подробной информации звоните по тел. 8-911-376-31-35, Юлия Юрьевна