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Завтра псковичей приглашают на первое занятие в цикле бесед, посвященных изучению посланий святых апостолов Петра и Павла

Завтра, 11 июня, пройдёт первое занятие цикла бесед, посвященных изучению посланий святых апостолов Петра и Павла. Беседы будут проводиться в рамках работы Культурно-просветительского центра «Троицкий».

Послания святых апостолов Петра и Павла имеют для всех христиан, большое значение, так как в них находится глубокое раскрытие и разъяснение истин Евангельского учения.

Встречи будет проводить выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия иерей Антоний Афанасьев.

Занятия будут проходить еженедельно по вторникам с 11 июня по 9 июля в 18.00 в приходском доме Свято-Троицкого кафедрального собора г. Пскова. После занятий – ответы на вопросы.