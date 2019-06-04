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Сестричество милосердия создано при псковском храме Старое Вознесение

При храме Старое Вознесение по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона организовано сестричество в честь преподобномученицы Елисаветы Феодоровны. Организация будет действовать по примеру сестричества Свято-Eлисаветинского монастыря.

Несение послушаний будет совершаться по следующим направлениям:

- Онкобольница,

- Хоспис,

- Детская больница,

- другие социальные и медицинские учреждения.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в храме уже прошло первое организационное собрание.

Добавим, что сестричество – общество верующих, объединившихся для какой-либо совместной богоугодной деятельности (благотворительной, просветительской и т.п.) и для взаимной помощи в нуждах мирских и духовных. Основная задача служения сестричества – это не только облегчение физических страданий болящих, которые готовятся к переходу в вечность, но ободрение, утешение болящих, одиноких людей, нуждающихся семей, утверждение их в православной вере и благочестии, в христианском отношении к своей жизни.

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