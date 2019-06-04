Церковь / Партнеры и проекты

Присоединиться к экскурсии в Спасо-Елизаровский монастырь и на остров Залит предлагают псковичам

Завтра, 6 июля, в 10:00 состоится очередная поездка в «Спасо-Елеазаровский женский монастырь, Источник Пречистенский в честь иконы Божией Матери «Цареградская».

Далее путешествие продолжится в д. Толбице, где можно будет посетить храм в честь Сошествия Святого Духа (XVIII в).

Затем, преодолев воды Псковского озера, путешественники побывают на острове Залите и примут участие в экскурсии «По следам старца Николая Гурьянова».

Обед - по желанию (соборная трапезная «Архондарик»).

Осталось всего несколько мест.

Отправление в комфортабельном автобусе в 10:00 часов от колокольни Псковского кремля в сопровождении профессионального экскурсовода.

Путешествие займет 5-6 часов.

Стоимость - 1350 рублей (с учетом стоимости билета на катер).

Запись по тел. +7 (921) 505-93-05.

Организатор – экскурсионный центр «Троицкий»

0+