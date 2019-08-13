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Три поездки в Псково-Печерский монастырь организует экскурсионный центр «Троицкий» в престольный праздник Успения

В преддверии одного из самых любимых и почитаемых на Псковской земле праздников - Успения Божией Матери, престольного праздника Псково-Печерской обители, экскурсионный центр «Троицкий» приглашает всех желающих окунуться в благодатную атмосферу этого события.

На следующей неделе состоится три поездки в обитель:

- 27 августа (выезд из Пскова - 15.30) вы сможете посетить вечернее богослужение. Чудотворная икона Успения Божией Матери будет по традиции перенесена крестным ходом из Успенского храма к Михайловскому собору, где митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавит Всенощное бдение.

- 28 августа (выезд из Пскова - 8.30), в сам день праздника Успения, участники поездки присоединятся к Божественной литургии, которую возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон. По окончании литургии у вас будет возможность пройти крестным ходом вокруг монастыря вместе с братией и сотнями верующих.

- 29 августа, приехав в Печоры с экскурсионным центром «Троицкий», вы сможете помолиться на Всенощном бдении с чином Погребения Плащаницы Божией Матери, которое пройдёт на площади Михайловского храма. По окончании Великого славословия состоится крестный ход с Плащаницей Божией Матери на Успенскую площадь.

В автобусе, по пути в Печоры, вы познакомитесь с историей древней Печерской обители, чудотворного образа Успения Божией Матери, и узнаете о многих Его чудотворениях. Возвращаясь в Псков, сможете подкрепиться ароматной соборной выпечкой.

Все три праздничные поездки в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь состоятся на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.

Информация и запись по тел.: +7 (921) 505-93-05 и +7 (911) 887-04-22.

Место сбора - колокольня Троицкого собора на территории Псковского Кремля.