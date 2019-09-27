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Издательство «Вольный странник» выпустило новую популярную книгу о старцах Псково-Печерского монастыря

В издательстве Псково-Печерского монастыря «Вольный странник» вышло новое издание известной книги о почитаемых старцах и жизни святой Печерской обители в XX веке.

Псково-Печерский монастырь известен каждому православному человеку. Многие, посетив обитель однажды, вновь и вновь стремятся в ней побывать. Сюда людей привлекает живописный уголок Псковской земли, непрекращающаяся уже более полутысячелетия молитва, а главное, истинные подвижники, чьи имена и труды прославили древнюю обитель.

Наставления Псково-Печерских старцев, удивительные воспоминания их духовных чад, истинные чудеса нашего времени и сокрытые от людского взора духовные битвы — об этом вы прочитаете в новой редакции книги «У пещер «Богом зданных» диакона Георгия Малкова и Петра Малкова.

Купить книгу можно в лавках монастыря или заказать по почте: www.vsbook.ru