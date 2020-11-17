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Церковь / Партнеры и проекты

Войти в историю

24.11.2020 10:58|ПсковКомментариев: 0

Мне в детстве очень повезло с учителем истории: он рассказывал нам про сражения и государственных деятелей так, как будто они жили вчера и где-то по соседству. А когда чувствовал, что мы заскучали, Борис Иванович просто объявлял: одевайтесь, идем на Великую, будем искать клад (и мальчишки действительно находили в реке старинные монеты)... 

Сейчас учителям, конечно, сложнее: им приходится конкурировать не с рогатками и шпаргалками, их главные соперники - гаджеты и современные технологии. А что будет, если не конкурировать с ними, но сделать своими помощниками?

Фото: РИА.ру

Сквозь века

О том, что в Пскове появится исторический мультимедийный парк «Россия - моя история» впервые услышали летом 2018 года. Спустя год определились и территориально: парк решили строить рядом с заброшенным стадионом «Электрон».

«Такие парки открылись во многих городах-миллионниках, - говорил в июне председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон, который возглавляет Ассоциацию парков «Россия - моя история». - Псков - небольшой город, но очень значимый в историческом плане, поэтому такой парк хотим открыть и здесь». Идею поддержал и губернатор региона Михаил Ведерников: говоря о грядущей перспективе преображения экс-стадиона, он замечал, что у площадки будут все шансы для того, чтобы стать «главной точкой притяжения в выходные для родителей с детьми».

Такие площадки существуют уже в 19 городах. Псковская область в конце декабря 2018 года получила из резервного фонда президента РФ 250 млн рублей на создание в регионе интерактивного парка, по разным оценкам, в общем и целом на реализацию проекта потребуется до 4 млрд рублей.

Уже известно, как будет выглядеть псковский исторический парк. В дизайне решили соединить отделку, напоминающую о традиционном покрытии известью псковских церквей, с современными материалами, например, чёрным зеркалом.

За основу варианта оформления фасада были взяты традиционные псковские фризовые орнаменты, используемые как функциональный и декоративный элемент практически на всех древних архитектурных памятниках Псковской области. Вход планируется выполнить в виде башни с подпорными стенами, над входом расположен большой светодиодный видеоэкран.

Предполагается, что до конца года строительство парка «Россия – моя история» будет завершено. «Очень важно, чтобы проект был реализован и поддержан. Это позволит развить музейный потенциал региона, поскольку мы имеем мощные коллекции, которые не можем разместить на имеющихся площадях. Парк позволит их представить для обозрения», - объяснила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

От и до

Фото: Яндекс.ру

В экспозициях интерактивного парка будет отражен период с момента становления русской государственности до настоящего времени. В экспозицию, которая займет в общей сложности более 40 залов, будут включены знаменательные для региона личности и малоизвестные исторические факты, которые надолго запомнятся посетителям.

«Мы представим посетителям парка полную историю России, - рассказывает аспирант МГУ, настоятель храма святых Жен Мироносиц, иерей Константин Белый, который участвовал в подготовке выставок цикла «Россия – моя история» в Москве, а сейчас руководит процессом выработки контента в Псков. - Это четыре основных блока: Рюриковичи, Романовы, 1-я и 2-я половины XX века, а также самое начало XXI века. В школьных учебниках любят заканчивать 2000 годом, но важно, пусть и осторожно, подводить к современности. В  рамках 4 основных блоков есть очень много залов, где федеральный контент будет дополнен региональным. Например, в залах о Великой Отечественной войне будет рассказ не только об общем ее ходе, но также сейчас активно создается контент о том, как война преломлялась на Псковщине».

Ранее Михаил Ведерников сообщал, что для регионального раздела экспозиции были выбраны пять универсальных тем:

- «Богата и славна земля Псковская»

- «Россия начинается здесь»

- «Господин Псков»

- «Богатырская застава земли Русской»

- «Мировое наследие земли Псковской»

Данные разделы охватывают целый ряд исторических персонажей, в том числе княгиню Ольгу, князя Довмонта, посадника Бориса, старца Филофея, Ивана Шуйского, Афанасия Ордина-Нащокина, Модеста Мусоргского, Патриарха Тихона. «Псковская история богата великими людьми, которые оставили большой след в культуре и науке нашей страны, и мультимедийный парк в полной мере будет раскрывать их наследие», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По словам отца Константина, позицию, с которой оценивается история России, можно определить как Государственническую: экспозиция показывает, как зарождалась, росла и крепла наша страна в разные годы, сквозь какие испытания прошел русский народ. 

Общая цель

Читальные залы архива Псковской области, фото: tourism.pskov.ru

К разработке регионального контента команда парка привлекла многих специалистов: архивистов, преподавателей ПсковГУ, сотрудников Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, редакторов-корректоров. «Это люди компетентные, любящие родной край, - говорит отец Константин. - Мы стараемся им помочь координационными усилиями. Задача специалистов - организовать и объяснить материал таким образом, чтобы он легко усваивался и заинтересовывал. Процесс долгий... Это очень кропотливая работа, в которой задействовано много специалистов».

Например, Государственный архив Псковской области помогает проекту копиями документов и фотографий. По словам директора архива Валерия Кузьмина, сотрудники всегда готовы помочь интересной концепции, которая подразумевает возможность в буквальном смысле прикоснуться к истории. «Делается это путем создания интерактивных экспозиций, которые существенным образом дополняют школьные знания об истории, - объясняет Валерий. - Можно посмотреть, например, как проходило какое-либо из знаковых сражений в истории, расстановку сил, ход битвы, как выглядела форма солдат того времени. В парке можно увидеть короткие ролики и фильмы о той или иной эпохе, можно принять участие в увлекательных интерактивных играх».

По мнению директора регионального архива, парк «Россия - моя история» - это необычный формат, который призван популяризировать историю нашей страны и прикоснуться к ее величию.

«Я считаю, это прекрасная задумка и, конечно, это будет интересно людям любых возрастов, - говорит он. - К созданию парка привлечены большие специалисты, которые давно работают с этой формой. Я уверен, что все получится, и я с удовольствием буду приходить туда с детьми».

С Валерием Кузьминым солидарен и.о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев. С его точки зрения, проект чрезвычайно важен для Пскова, прежде всего, тем, что в нем будет представлена вся история России, а также региональный контент - те события, которые прошли на нашей родной земле. Благодаря такой подаче «человек сразу понимает, в чем роль его города в истории мира, Европы, России», а значит, формируется чувство патриотизма и ответственности, уверен Александр Иванович. Среди плюсов парка он называет и его мультимедийность: сегодня это принципиально необходимо молодежи. По сути, это возможность говорить со школьниками на их языке.

«Я был в парке «Россия - моя история» в Санкт-Петербурге, - делится с нами воспоминаниями Александр Голышев. - Остался очень доволен посещением. Я всегда мечтал, чтобы такой парк появился в Пскове. Дело это дорогостоящее, но благодаря владыке Тихону мы такой парк скоро получим, и это здорово».

Псковский музей помогает будущему историческому парку в формировании местного контента. «Какие бы яркие технологии не использовали авторы, все равно в основе должна быть человеческая мысль, то есть контент, содержание, - напоминает руководитель Псковского музея-заповедника. - Над псковским контентом сегодня работают многие ученые. Каждый разрабатывает свою ленту. Если ученые могут представить фактическую сторону дела, то музей разрабатывает видеоряд - где и как можно проиллюстрировать то или иное событие, которое произошло в регионе».

По словам Александра Ивановича, срок доработки контента обозначен четко: к 1 декабря должно быть все готово. «Все идет по графику», - заверил он.

Поучать, развлекая

Псковский парк «Россия - моя история» не претендует на роль музея или архива. Скорее, его миссия - заполнить в регионе полупустую нишу культурно-просветительских пространств. Авторы проекта не планируют объять необъятное, прекрасно понимая сложность своей задачи: рассказать о многовековой истории страны, вычленив самое примечательное.

Фото: православие.ру

«Мы отбираем факты и события, наиболее интересные и отражающие объективную реальность, - поясняет отец Константин в разговоре с журналистом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Любовью Кузнецовой. - Понятно, что исторический парк не станет фундаментальной сверхэнциклопедией Псковского края, но как мне кажется, главными его задачами станет приобщение к культурному наследию и подведение человека к более глубокому детальному изучению истории родной земли, причем так, чтобы вы вышли из парка и ощутили себя частью истории нашего Отечества».

Этим целям подчинены все жанры и формы работы с аудиторией разных возрастов. История Отечества дается здесь панорамно и при помощи современных технологий - экспозиции включают в себя сотни единиц мультимедийной техники, кинозалы, интерактивные 3D-носители с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, сотни метров «живой ленты» истории. Отличительными чертами проекта являются многочисленные интерактивные решения: от исторических игр, сенсорных экранов, многочисленных проекторов, до трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций.

«Мы хотим, чтобы школьники, студенты, обычные горожане могли не просто прийти посмотреть на парк, но чтобы после этого им были предложены определенные занятия и кружки, - раскрывает секреты отец Константин. - Например, мы планируем работу в рамках школы юного историка, соревнований «Что? Где? Когда?» между командами разных школ, лекций об истории края, куда мы будем приглашать разработчиков нашего контента. Парк должен стать местом, где можно также с пользой отдохнуть - прийти посмотреть фильм, послушать музыку. Наша задача - превратить это место в одно из культурно-просветительских заведений, куда люди могли бы приходить и получать знания, а не информацию».

Этому будет способствовать и соседство с парком нового гуманитарно-спортивного центра, где разместятся спортивные площадки, в том числе реконструированный стадион «Электрон», Центр семьи, а также помещения для клубов по интересам.

***

Наполнить историю жизнью, вовлечь в нее ребенка - задача не из простых, здесь нужен настоящий талант и любовь к предмету. А представьте, если рядом оказывается не один такой педагог? Проект «Россия - моя история» объединил вокруг себя десятки, сотни ученых, педагогов и исследователей, и облек их знания в современные формы.

Что же, ждать осталось недолго: очень скоро жители и гости Пскова смогут войти в историю, отправившись на берег Великой за бесценным кладом, который будет ждать их в новом парке.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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