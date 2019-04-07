Общество

Парк «Россия - моя история» появится в Пскове на месте стадиона «Электрон»

Интерактивный исторический парк «Россия - моя история» появится в Пскове на месте заброшенного стадиона «Электрон». Кроме того, на этом месте будет возведен уникальный для региона гуманитарно-спортивный центр, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в кулуарах V Международного арктического форума «Арктика - территория диалога».

«У нас есть так называемый стадион "Электрон", который в ужасном состоянии на сегодняшний день находится. Очень много желающих было построить на месте стадиона многоквартирные дома, люди были против, я категорически против этого... Мы восстановим стадион, и в этом же месте будет располагаться (парк "Россия - моя история"). И я думаю, что это главная точка притяжения в выходные будет для родителей с детьми», - сказал губернатор.

Он добавил, что псковские власти совместно с псковской митрополией на территории стадиона «Электрон» реализуют «еще один большой амбициозный проект».

«Это гуманитарно-спортивный центр, такого нет и никогда не было в Псковской области...Там будет дополнительное образование, центр семьи, спортивные залы и так далее», - отметил губернатор Псковской области. По его словам, на территории расположатся площадки для занятий различными видами спорта.

Ранее митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который возглавляет Ассоциацию парков «Россия - моя история», сообщал, что до недавнего времени подобные проекты реализовывались лишь в городах с населением свыше 1 млн человек. Исторические парки «Россия - моя история» представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Такие площадки существуют уже в 17 городах. Псковская область в конце декабря 2018 года получила из резервного фонда президента РФ 250 млн рублей на создание в регионе интерактивного парка.