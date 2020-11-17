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Чайная начала работу в Снетогорском монастыре

В Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорском монастыре начала работу чайная, где можно согреться горячим монастырским чаем, выпить кофейку с пирожками и пряниками.

Также в продаже есть хлеб - кукурузный, зерновой, бородинский и ржаной; молочная продукция от монастырских коровок и козочек - молоко, простокваша, ряженка, творог, сыры (из цельного коровьего и козьего молока) - адыгейский, брынза, качотта. При желании можно здесь же приобрести яйца куриные, мед, овощи с подворья, соленья, квашеную капусту, сушеные яблоки, чаи из трав.

Адрес: Псков, ул. Снятная Гора, 1.

Время работы - с 11.00 до 18.00