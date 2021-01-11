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Псковский кинотеатр вновь покажет фильм о жизни афонского монастыря

23 и 24 января в кинотеатре «Смена» города Пскова вновь состоятся показы документального фильма «Где ты, Адам?», снятого в монастыре «Дохиар» на Афоне.

Фильм является обладателем гран-при XVII Международного фестиваля православного кино «Покров», участник официальных программ Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи», Краковского международного кинофестиваля и Выборгского фестиваля «Окно в Европу».

Просмотр этого фильма - редкая возможность заглянуть в закрытый мир монастыря Дохиар на горе Афон, в святая святых православных людей, куда допускаются только мужчины. Это погружение в атмосферу и живое общение с героями картины.

Здесь образы природы вплетаются в практически непрерывную череду труда и молитвы, выстраиваясь в ритмическую взаимосвязь человека и природы, намекая тем самым на рай, по которому мы все в глубине души истосковались.

Центральной фигурой фильма стал старец монастыря игумен Григорий, чей многолетний опыт окормления наградил его глубоким пониманием души человеческой и ее стремления вернуться в состояние, свойственное человеческой природе Адама до грехопадения.

Никаких навязчивых нравственных установок, никакого морализаторства в фильме нет абсолютно. Этот фильм – из жизни, о жизни, сама жизнь.

Фильм стал событием для многих: человек церковный прикоснулся к источнику живой афонской веры, человек культурный получил эстетическое наслаждение. Человек, ищущий свет, очень надеются авторы фильма, нашел в этом фильме то, что он искал, отметили организаторы показа.

Логично было бы предположить, что фильм будет интересен, в первую очередь, людям религиозным. Но интерес он вызывает не только у православных людей, а любого человека, который находит в себе мужество заглядывать в глубины своей души и открыто смотреть в глаза другому человеку.

Показы фильма пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором из-за коронавируса (обеспечение соблюдения социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей в кинозале, вход зрителей в зрительный зал только при наличии защитной маски).

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