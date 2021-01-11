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Прием заявок на лучший проект мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» начнется 1 февраля

Прием заявок на лучший архитектурный проект мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» начнется 1 февраля, сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.

Об этом стало ивестно в ходе заседания Творческого совета Российского военно-исторического общества (РВИО), который прошел во главе с председателем Творческого совета РВИО Андреем Кончаловским и помощником президента РФ, председателем РВИО Владимиром Мединским.

«Первого февраля по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона в рамках празднования 800-летия святого благоверного князя Александра Невского Российское военно-историческое общество планирует объявить конкурс на лучший архитектурный проект по созданию мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" на Чудском озере. Мы всех приглашаем к участию, конкурс будет открытый», - сказал исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк.