Семинар «Образ и безобразность» проведут в Пскове

Псковский городской молодежный центр проведет семинар «Образ и безобразность» 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Изображение: Псковский городской молодежный центр
Онлайн-беседа начнется в 11:00 в группе «Духовно-нравственное направление» в соцсети «ВКонтакте». Собеседником выступит протоиерей Роман Ледин – руководитель отдела образования и катехизации Псковской епархии, клирик храма Константина и Елены.
Беседы по духовной безопасности молодежный центр проводит каждый месяц на своих информационных ресурсах, напомнили организаторы.