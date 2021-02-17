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Семинар «Образ и безобразность» проведут в Пскове

Псковский городской молодежный центр проведет семинар «Образ и безобразность» 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Изображение: Псковский городской молодежный центр

Онлайн-беседа начнется в 11:00 в группе «Духовно-нравственное направление» в соцсети «ВКонтакте». Собеседником выступит протоиерей Роман Ледин – руководитель отдела образования и катехизации Псковской епархии, клирик храма Константина и Елены.

Беседы по духовной безопасности молодежный центр проводит каждый месяц на своих информационных ресурсах, напомнили организаторы.