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В поиске смыслов: псковский иконописец Николай Блохин

В Пскове продолжается подготовка к открытию масштабной выставки современного церковного искусства. По словам одного из авторов и кураторов проекта Юрия Стрекаловского, основная цель предстоящего события - «продемонстрировать многообразие и совершенство техник и приёмов, широкую палитру авторских индивидуальностей, объединенных незыблемым каноном и живой традицией русского церковного искусства». В преддверии выставки Псковская Лента Новостей предлагает начать знакомство с ее участниками. Знакомьтесь: иконописец Николай Блохин.

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Мы заходим на территорию Мирожского монастыря через Святые ворота под колокольней - сейчас сюда можно попасть только так, идя по стопам русских царей и императоров, которые в разные годы бывали в обители. Чтобы оказаться в иконописной мастерской, преодолеваем высокую крутую лестницу: добро пожаловать в древний корпус монастыря, где раньше располагались кельи насельников. Минуем узкий коридор - и вот, наконец, мы у цели: просторное помещение, уставленное художественными станками, на столах - кисти, краски, старые потемневшие иконные доски, на полках - новые деревянные заготовки для будущих икон, на стенах - фрески кисти монаха Алипия, который сейчас живет в Псково-Печерском монастыре. А из-за оконных решеток ярко светит солнце, золотя воды Великой и маковки виднеющегося вдали Троицкого собора.

«Мы за вас будем молиться»

- Николай, как давно вы занимаетесь иконописью?

- Я был обыкновенным светским человеком. Но у меня с детства было увлечение рисованием. В художественной школе я не учился - только полгода походил. Во многом я самоучка.

После школы поступил в обычное профтехучилище №14 - друг пригласил, замечательный художник Саша Жаров. Время было такое, что даже в простом училище собрались хорошие художники и специалисты-преподаватели. В те годы там преподавал Пикалев Михаил Александрович - известный реставратор, уникальный мастер своего дела: он выполнял золочение креста и шара для Ольгинской часовни в Пскове, по его эскизу воссоздавали интерьер часовни св. Георгия Победоносца в Черехе в память погибших воинов 104-го парашютно-десантного полка . В 1992 году он создал при училище иконописную студию. Мы сначала занимались реставрацией под его руководством. А затем отец Павел Адельгейм пригласил нас работать на храме в Писковичах, после в церкви Жен-Мироносиц, через реставрацию мы осваивали навыки резьбы, золочения, я сразу почти начал писать иконы.

После училища было очень много работы в храмах города, я хотел поехать учиться в Питер или в Москву, уже иконописи. Но время было сложное. Не судьба. После училища в 1994 году я пришел работать в храм Успения с Полонища, тогда же организовал там иконописную мастерскую сразу после училища. Тогда мне был 21 год.

С тех пор 25 лет работаю в различных храмах. Именно практика работы со многими мастерами сделала меня иконописцем.

- Когда речь идет о художественной мастерской, представляется мастер преклонных лет. Как получилось, что вы в таком молодом возрасте пришли к такому выбору?

- 90-е годы - удивительное время, когда все возрождалось. К тому же это произошло не просто так: в храме в то время служил архимандрит Елевферий (Попов). Он пришел в училище в 1993 году и предложил: у нас храм открылся, нам нужна икона настоящая престольная, Успения Божьей Матери. Я на тот момент вообще только рисовать учился, а иконы - только реставрировал. Батюшка говорит: «Ничего, вы беритесь, а мы за вас будем молиться». Я пошел в музей, мне дали официальное разрешение копировать старинную икону. Я целый месяц ходил смотреть икону, потом начал рисовать, изучать каталоги, потом в течение нескольких месяцев писал икону. Она до сих пор является главной в храме. Это была моя первая икона.

- В каких псковских храмах можно увидеть сегодня ваши работы?

- Шесть лет я посвятил храму Успения с Полонища - для него мы создали три иконостаса. Возрождение иконописи делом было новым: мы сами делали иконные доски, изучали рисунок. Все приходилось изучать самостоятельно, часто ездить. Я работал в семи или восьми псковских храмах.

Псковская традиция

- Вы пишете иконы в псковской манере. Почему вы выбрали именно эту иконописную школу?

- Псковская икона стала мне близка со знакомства с известным искусствоведом Ириной Самойловной Родниковой. Пять лет ее уже нет с нами. Она была известным в России и за рубежом специалистом по древнерусской истории и культуре, членом Союза художников России, автором наиболее популярных и посещаемых экспозиций и выставок в Псковском музее-заповеднике, создателем многочисленных научных статей, монографий, альбомов по древнерусской живописи и православному искусству. А еще она была прихожанкой храма Успения с Полонища и вдохновителем написания иконостасов для этой церкви.

Ирина Самойловна настолько была увлечена искусством древнего Пскова, в том числе иконописью, что заразила этим и меня. Исконное псковское искусство очень самобытно: оно близко балканской, сербской, отчасти византийской и западно-европейской традиции.

Дело в том, что Псковская вечевая республика долгое время была самостоятельной, у нее были налажены очень широкие торговые и культурные отношения с западными странами, как православными, так и католическими. Псковичи торговали, общались, наши художники ездили, к примеру, расписывать усыпальницу польских королей в Вавельском соборе в Кракове. Конечно, культурно Псков - это во многом западный город. Хотя здесь сильны православные традиции.

- Каков язык псковской иконы? Что отличает наши иконы от тех, что написаны в другой манере?

- У псковской иконы особенный колорит: ей свойственны глубокие зеленый и красные цвета. Например, на иконах Воскресения Христос всегда изображается красным, алым - как в песнопениях: «Пасха красная». Псковская икона очень геральдична, символична, ее отличает глубокий смысл, который хорошо понимали наши предки. В наше время, когда вокруг человека так много информации, когда смешиваются приметы многих культур нового века икона очень мягко открывает путь человека ко Христу, в Церковь, ее символизм поражает, радует человека. Видя красоту, которую являют псковские иконы, людям хочется узнать больше о православии.

- Что представляет собой псковская школа иконописи сейчас? Как изменилась она по сравнению с традицией?

- Трудно однозначно сказать. К счастью, мы видим многие сохранившиеся наши древние храмы удивительной архитектуры - самобытной, рукотворной, но внутри храмы наполняет разностильная живопись и иконопись. Многое не сохранилось, лучшие иконы находятся в музеях страны, в том числе в Питере, в Москве, в Новгороде, в Пскове - лишь небольшая их часть. Занятие псковской иконой сейчас - это восстановление духовного наследия нашей земли. Это изучение живописного языка, на котором говорили художники, и его развитие, продолжение в наши дни.

Помню, у нас была такая работа: 15 лет назад мы писали иконостас для храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома. Это был иконостас-реконструкция, одна из первых подобных работ. Архитектор Андрей Лебедев исследовал храм, нашел место, где располагался старый иконостас, мы взяли образцы псковских икон и написали копии списков с икон. Многие туристы, бывавшие в этом храме, уверены, что там они увидели древний псковский иконостас. Здесь бывал и нынешний Святейший патриарх Сербский Ириней: на фотографии, где он запечатлен в храме в составе группы, подписано: «На фоне древнего псковского иконостаса».

Диалог равных

- С вашей точки зрения, насколько значимым событием для культурного сообщества является предстоящая выставка современного церковного искусства?

- Церковное искусство в настоящее время имеет много течений. Каждый художник индивидуален, в том числе иконописец. Когда иконописец пишет икону, он, конечно же, ориентируется на каноны церковной живописи разных эпох. Мы знаем древнерусское письмо, псковское средних веков, московский стиль, живописные работы на духовную тему в академической манере.

Цель выставки - собрать воедино и показать все современное церковное искусство, разные его течения и сделать выводы, понять, куда развиваться, в какую сторону художнику двигаться в Пскове.

- Как вы определяете для себя вектор движения?

- К сожалению, сейчас время кризиса, а кризис в понятии христианском переводится в буквальном смысле как «суд». Суд времени, эпохи, Божий суд. Мы живем во время Икс. Грядущая выставка – это еще и попытка понять не только нынешнее состояние современного церковного искусства, но и его будущие перспективы, горизонты. Что оставим мы нашим потомкам, почувствуют ли они в наших работах дух псковской иконы, смогут ли после нас передать его дальше - в XXI, XXII век?

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Благодаря выставке художники ближе познакомятся друг с другом, поделятся опытом, мы поймем, кто, как и над чем работает. Это не мероприятие «для галочки», а общее дело, стимул, начало, отправная точка соработничества. Как мне думается, в современной творческой среде стоит изживать гордость и амбиции. Надо быть вместе, поддерживать друг друга, надо дышать одним творческим духом. Ведь одному Богу молимся, одному Богу верим, служим. И все наши таланты от Бога! А значит - всё Богу! Богу, Церкви и людям!

Сейчас время идей, я думаю, уже прошло, настало время практической реализации. При этом точка зрения художника и общества, даже в Церкви, не всегда совпадает. Мы собираемся еще и для того, чтобы понять, что от иконописца требуют Церковь и общество.

- В каком-то смысле навести мосты?

- Да. Художник часто чувствует себя ненужным в этом мире. Эта инерция современной жизни многих иконописцев пугает - непонятно, куда развиваться, извечный вопрос: что делать? Есть иконописцы опытные, которые много лет уже работают, а есть молодые, начинающие, очень увлеченные.

- Такие есть в Пскове?

- Их очень немного. Закончив 14-е училище, я преподавал в нем три года. За это время мы выпустили курс художников-иконописцев с начальными знаниями икон. 14 человек, по-моему. Некоторые из них стали известными иконописцами в Пскове, а сейчас я не вижу, кому это нужно.

- Возможно, проблема в том, что на данный момент в городе отсутствует как таковая школа иконописи? Что необходимо для того, чтобы она появилась?

- Нужна политическая воля. Сейчас митрополит Псковский и Порховский Тихон, видя запустение духовной жизни города, обветшавшие храмы, начал процесс Неовозрождения. Поэтому и выставку мы проводим: надо понять, куда двигаться, как развивать искусство иконописи в Пскове.

- То есть выставка станет, возможно, неким импульсом для открытия школы?

- Да, специалисты и преподаватели в области есть. Нет базы материальной и достаточного взаимодействия между Церковью и культурой.

- Что на выставке представит мастерская Мирожского монастыря?

- Мы представим свои наработки за последние годы: иконы, фотографии фресковых росписей. В частности, около 10 лет продолжалась наша большая работа над замечательным храмом Рождества Христова в Санкт-Петербурге (храм Христа Спасителя) у метро Проспект Большевиков. Этот храм полностью создан псковичами: его спроектировал псковский архитектор Андрей Лебедев, мы написали три иконостаса в псковской манере письма с византийскими элементами, соединив наше искусство с древним каноном.

В этом и состоит суть современной иконописи: это не просто копирование древних образцов, а изучение иконописного языка и современное его осмысление. Мы смотрим на икону XV века как на образец, но своей работой должны донести ее смысл до молящегося XXI века.

Беседовала Елена Никитина