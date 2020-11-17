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Просящему у тебя дай - служба помощи нуждающимся «Милосердие Псков»

Вещами, продуктами, лекарствами, свежей выпечкой, а кому - добрым словом да духовной заботой: служба помощи нуждающимся «Милосердие Псков», появившаяся при Подворье Псково-Печерского монастыря, идет навстречу каждому, кто обращается за помощью. Это не только псковичи, но и жители домов-интернатов, расположенных в области, а также подопечные реабилитационного центра «Ручей».

Чем занимается служба, как стать ее волонтером и чем благотворительность церковная отличается от светской - об этом и многом другом мы поговорили с одним из инициаторов создания и руководителем «Милосердие Псков» Ольгой Варгановой.

Труд на благо других

- Ольга, как появилась идея службы помощи нуждающимся при Подворье Псково-Печерского монастыря?

- Так получилось, что 10 лет назад кардинально поменяла сферу своей деятельности: всю жизнь в коммерческом секторе трудилась, а с приходом в церковь в 2010 году открыла для себя новый мир третьего сектора экономики - благотворительности. Причем именно церковной благотворительности, социального служения.

Последние годы я была заместителем руководителя социального отдела Екатеринбургской епархии и исполнительным директором православной общественной организации «Православная Служба Милосердия», в которой на данный момент реализуется 23 направления помощи. Кроме того, я являюсь внештатным сотрудником Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и куратором епархий по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам: взаимодействую с руководителями социальных отделов и помогаю им на местах развивать свою работу. Я в эту тему очень погружена, социальное служение и благотворительность - моя профессия.

Так жизнь сложилась, что я оказалась в Пскове. Меня часто спрашивают, зачем я сюда уехала, а я просто влюблена в этот город, область. Псков - прекрасное место. Я переехала сюда окончательно в июне. Меня пригласил на Подворье заниматься вопросами социальной помощи настоятель иеромонах Анатолий (Донцу): здесь появилась идея создания службы. Она вызрела в конце октября в создание службы помощи нуждающимся «Милосердие Псков». Сейчас мы создаем региональную общественную благотворительную организацию и находимся в стадии регистрации юридического лица.

- Каков круг работы службы?

- Начинается всегда все с самого простого - это оказание срочной социальной помощи. Человек пришел к нам, здесь и сейчас нужно дать ему то, что поможет ему сохранить жизнь. Это продукты, вещевая помощь, гигиенические принадлежности, помощь в приобретении лекарств, в каких-то случаях - оплата проезда или поездки к врачу, консультационная помощь.

Следующая ступень - оказание помощи на дому нуждающимся. Мы уже начали заниматься этим. Речь идет не о сиделках, не об уходе, а все же о добровольческой помощи: раз в неделю приготовить, помыть, прибрать, в магазин сходить.

Мы активно включаемся в проекты других благотворительных организаций, работающих на территории Псковской области. Например, с самого начала у нас сложилось сотрудничество с Фондом «Старость в радость». Мы присоединились к их взаимодействию с домами для престарелых. В формате зума планируем проводить экскурсии, организуем общение со священником, собираем духовную литературу.

Еще один совместный проект мы реализуем с реабилитационным центром «Ручей». Реабилитанты, которые прошли первичную трехмесячную реабилитацию на базе Ручья, по желанию могут пройти второй этап здесь, на территории Подворья. Мы им предоставляем возможность проживания, питания, обучения и труда. На протяжении трех месяцев они могут жить уже не в изоляции, а в социуме, безопасном общественном пространстве. Первая волна проекта уже прошла, на территории Подворья проживали 10 человек. Но из-за пандемии пришлось пока приостановить реализацию этой идеи.

- Какую работу вы планируете на перспективу?

- Мы обсуждали возможные варианты сотрудничества с директором «Центра социального обслуживания г. Пскова» Ириной Викторовной Скобелевой, и она озвучила вопрос необходимости появления в городе дома милосердия - богадельни. Есть такая потребность. Также тема сиделок очень актуальна сейчас. Не только в Пскове - по всей России. Одиноких людей очень много, но желающих ухаживать за ними нет. Сиделки - это тяжелый и, к сожалению, так считается, низкостатусный труд, который мало оплачивается. На самом деле это очень высокая профессия, статус которой надо поднимать.

Важен каждый

- Как и кому сегодня оказывает помощь «Милосердие Псков»?

- Мы оказываем помощь адресно: человек приходит к нам и пишет прошение. Люди - самые разные. Недавно, например, пришла беременная женщина: все было хорошо, растили двоих детей, но муж попал под сокращение и сейчас получает в месяц 12000 рублей. Есть больные люди, есть безграмотные.

- Как безграмотные?

- Представьте: женщина, 42 года, от рождения у нее диагноз эпилепсия и шизофрения. Мама пока жива была, не научила ее читать, научила только побираться. Она непьющая, живет на пенсию, жилищные условия оставляют желать лучшего: двери не закрываются, пол проваливается. И она справлялась со всем, но сломала ногу - и никуда не может самостоятельно выйти, даже чтобы лекарства купить. Мы с ней ездили на рентген, к врачу, в аптеке приобрели для нее необходимые препараты, без которых она не может существовать.

Каждый день перед нами проходят сложные людские судьбы. Вчера у меня была женщина 46 лет. Она всю жизнь работала на трех работах, сына вырастила. Интересная женщина. Но на почве стресса у нее случилась жуткая депрессия и астения. В лучшем случае года два она не сможет работать. Она безостановочно ревет, не понимает, как и на что ей жить, и верит, что через неделю она снова пойдет работать. При этом встает, чтобы что-то сделать, и падает. Она говорит, что если бы ей когда-нибудь сказали, что с ней такое будет, не поверила бы. Денег нет, долг за коммуналку 50 тысяч, есть нечего. Сейчас выйдет со стационара, ей нужны будут лекарства.

Рядом с нами много бедных людей. Если мы специально в это не окунаемся и живем в обычном мире, то часто этого не видим, оставаясь в привычном круге общения. Увидели, что милостыню просят - и дальше пошли.

- В начале нашего разговора вы подчеркнули, что речь идет именно о церковной благотворительности. Чем она отличается от светской, мирской?

- По существу. Светские благотворительные организации руководствуются в своей деятельности высшими гуманистическими принципами нравственности. Наш центр - это Христос, мы опираемся на две заповеди: возлюби Бога и возлюби ближнего. Мы опираемся на Евангелие, которое говорит: «Просящему у тебя дай». Я не говорю о том, что что-то хуже - просто суть разная. Хотя все об одном - о добре и помощи людям. Мы занимаемся благотворительностью ради Христа, ради спасения.

Когда мы оказываем помощь, мы всегда рассматриваем человека трехчастно: у него есть нужды телесные - это основные потребности телесные. Есть душевные потребности, когда душа плачет. А суть, центр всего - это дух, духовное состояние. Я не понимаю, как жить без Христа, на что опираться. Мне кажется, все проваливается без Него: на людей нельзя опираться, принципы и общественная нравственность сегодня одни, завтра другие. В Евангелии все написано. Наша срочная социальная помощь продуктами, вещами решает проблемы острые, но если речь идет о долговременной помощи, то, конечно, мы разговариваем с человеком о том, что как его духовная жизнь выстроена, видит ли он Бога, знает ли Его.

Душа-христианка

- Если человек хочет стать вашим помощником, волонтером, куда ему обращаться?

- Нужно прийти к нам, на Подворье Псково-Печерского монастыря, заполнить анкету, познакомиться с духовником, о.Анатолием, нашим руководителем.

- Каковы главные требования к волонтерам?

- Есть два важных условия. Первое - отзывчивость человека, желание помогать другим. А второе - запрещено навязывать любое свое мировоззрение, православное в том числе.

- Есть ли у вас обучающие курсы для волонтеров?

- Да, обязательно. Мы уже проводили один курс по уходу - к нам в гости приезжала старшая патронажная сестра из Екатеринбурга, она проводила обучение. В перспективе планируем привозить сюда профильных специалистов из Синодального отдела, которые расскажут о работе по разным целевым аудиториям и направлениям помощи. Сейчас пока в связи с коронавирусом не совсем ясна ситуация с возможностью проведения массовых курсов, но в дальнейшем мы будем их организовывать.

- По вашему ощущению, в нашем обществе как сейчас воспринимается благотворительность? Насколько охотно люди включаются в волонтерскую работу?

- В целом статус благотворительности и добровольческих организаций поднимается. Кризис всегда является показательным в этом смысле: многие пересматривают свои ценности и начинают помогать другим людям.

У каждого из нас душа - христианка, просто не каждый об этом знает. Мы рождены с христианской душой, и наша ценность, наш настрой - помогать другим людям. У нас у всех есть потребность в этом. У кого-то больше, у кого-то меньше, но точно абсолютно все ловили радость хотя бы раз от того, что что-то делали безвозмездно, даже незнакомому человеку.

Наша группа в соцсетях пока немногочисленна - мы только начали работу. Но стоило объявить сбор теплой мужской одежды - и к нам начали ее приносить. Объявляем сбор на лекарства - и получается собирать. Конечно, это огромное подспорье. Врач выписал одной из наших подопечных недавно лекарство, упаковка стоит 1800 рублей, их надо две. Откуда такие деньги у инвалида, лишенного руки? Но общими силами собрали средства.

Что касается личного участия, набора волонтеров, пока говорить сложно - на фоне пандемии мы еще не включились активно в эту работу, нет развитого служения. Однако, по словам отца Олега Иванова, настоятеля храма Старое Вознесение и духовника Елисаветинского сестричества, люди в Пскове очень охотно откликаются на просьбы о деятельной помощи.

- По сравнению с церковным благотворительным движением в центральной России насколько благополучно выглядит Псков?

- В Пскове есть большая в этом потребность. И есть успехи на этой ниве - тому пример деятельность службы помощи «Белый цветок», которую по благословению настоятеля Андрея Большанина в храме Василия Великого организовали под руководством прихожанки Галины Антоновой. Замечательным примером является и уже упомянутое мною Елисаветинское сестричество. Во многих псковских храмах также оказывается эпизодическая помощь: прихожане помогают вещами, едой.

Мы видим службу «Милосердие Псков» в будущем как полноценную службу помощи, с четкой структурой, функциями и целями, главные из которых - помощь нуждающимся, помощь на дому и открытие богадельни - дома для стариков и инвалидов. Пока рано говорить о сроках реализации всех наших замыслов, но с Божьей помощью и поддержкой псковичей все должно получиться.

Беседовала Елена Никитина

Телефона Службы помощи +7(900)999-07-04.

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