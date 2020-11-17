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Митрополит Тихон принял участие в стриме, посвященном вакцинации и чипированию. ВИДЕО

Митрополит Псковский и Порховский принял участие в онлайн-стриме на канале «Спас», в рамках которого предлагается взгляд на самые острые события и новости о церкви.

Глава Псковской митрополии ответил на вопросы ведущего и участников онлайн-дискуссии. Главными темами стали вакцинация и чипирование. Кроме того, владыка высказал свое мнение о том, как России сохранить себя от кризиса веры, сотрясшего Европу и Америку, есть ли сейчас святые старцы и какие чудеса через них являет Господь.

В частности, митрополит Тихон напомнил, что еще в августе сделал прививку. По его словам, этот шаг позволяет ему сейчас общаться с паствой и спокойно работать, обеспечивая если не 100%-ную, то 95%-ную защиту от вируса. Он рассказал, что в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Российской академии медицинских наук когда-то работала его мать и поделился воспоминанием о том, как в ходе одного из духовного собора в Псково-Печерском монастыре выяснилось, что из братии никто не делал прививки. «И вдруг поднимает руку схиархимандрит Никон, который говорит, что каждый год делает прививки, и ни разу не болел ни простудными заболеваниями, ни гриппом. Это произвело впечатление», - признался митрополит Тихон.

Кроме того, в диалоге с ведущим глава Псковской епархии прокомментировал утверждения Никиты Михалкова, высказанные им в одном из выпусков программы «Бесогон». По его мнению, версии о вакцинации как потенциальном чипировании, вызывают скепсис. «Это домыслы, которые нуждаются в очень серьезных доказательствах, - заметил владыка Тихон. - У нас выпущена национальная российская вакцина, к Гейтсу никакого отношения не имеющая... Если есть доказательства - будем обсуждать. Если их нет - то это уровень сплетен».

Критику вызвала у митрополита Тихона и версия относительно того, что вакцина - это печать дьявола. Он напомнил защитникам этой точки зрения фразу из «Апокалипсиса»: «Не ваше дело знать времена и сроки». «Это всего лишь вакцина, - подчеркнул он. - Кто хочет - может вакциной воспользоваться, чтобы работать нормально. Кто не хочет и считает это печатью Антихриста - вольному воля».