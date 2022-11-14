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Патриарх Кирилл призвал законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрепить в российском законодательстве отсрочку от мобилизации для священнослужителей. Об этом он сказал в докладе на Епархиальном собрании в Москве.

«Пользуясь случаем, отвечу на волнующих многих вопрос о том, подлежат ли священнослужители мобилизации в случае объявления таковой. К сожалению, в законодательстве отсрочка от мобилизации для представителей духовенства на сегодняшний день не предусмотрена. При этом святые каноны Церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу», — цитирует патриарха РБК.

По его словам, задача духовенства не в том, чтобы брать оружие и участвовать в боевых действиях, что многим в руководстве страны очевидно. Поэтому в ходе частичной мобилизации удалось добиться отсрочки от призыва для священнослужителей на все время пребывания в священном сане.

«Вместе с тем, считаю важным, чтобы данное решение было закреплено. Мною уже дано соответствующее поручение Правовому управлению Московской Патриархии, которое прошу, вместе с двумя уже упомянутыми выше синодальными отделами, вплотную заняться решением этой задачи», — добавил глава Русской православной церкви.

Мобилизации подлежат и монахи, если у них есть военный билет, даже если они никогда не служили, так как являются такими же гражданами России, как и остальные.