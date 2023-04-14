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Епископ Великолукский и Невельский Сергий поздравил православных жителей области с Пасхой

Пасхальное послание епископа Великолукского и Невельского Сергия опубликовали на сайте Великолукской епархии.

«Воскресения день, просветимся людие! Смерти нет больше для нас, христиан, а то, что кажется нам смертью, есть не более как сон, от которого восстанем мы в конце времен по повелению Божию к новой блаженной и уже нетленной жизни. Вот где причина нашей светлой пасхальной радости: светлый праздник воскресения Христова – это торжество жизни над смертью», – обратился епископ Сергий.

Он добавил, что ежегодно совершаемое событие воскресения Христова напоминает людям об этом, «радует, утешает, веселит, внушая духовную бодрость и неустрашимое мужество к несению всех постигающих нас в жизни скорбей и страданий»

«Постараемся и мы, несмотря ни на что, всегда носить в своем сердце эту ни с чем не сравнимую радость пасхальную, твердо веруя, что как бы не сгущались над нами темные тучи сатанинского зла, правда божия восторжествует, а сатанинское зло сгинет, и что как Христос воскресе из мертвых, так и мы некогда воскреснем с Ним к новой нетленной блаженной жизни. Со светлым воскресением Христовым приветствуем всех Вас, возлюбленные о господе братия и сестры: «Христос Воскресе!» – заключил епископ Сергий.