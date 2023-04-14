←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 14.04.2023 09:590 Священник Артемий Лутченко об усердной и ленивой подготовке к Пасхе 28.04.2023 16:060 Священник Антоний Афанасьев о правильной подготовке к крещению и капризах младенцев 28.04.2023 10:540 «Пастырь»: О таинстве крещения. ВИДЕО 22.04.2023 15:020 Куриные яйца в «утином пруду» озадачили псковичей  16.04.2023 15:000 Епископ Великолукский и Невельский Сергий поздравил православных жителей области с Пасхой 16.04.2023 10:001 Митрополит Тихон обратился с пасхальным посланием к православным псковичам
Церковь / Из первых уст

Священник Антоний Афанасьев о правильной подготовке к крещению и капризах младенцев

28.04.2023 16:06|ПсковКомментариев: 0

Традиционно после пасхального периода в храмах страны становится намного больше желающих принять крещение. Чем это вызвано? Как правильно подготовиться к этому событию? Можно ли останавливать таинство крещения маленького ребенка, если он заплакал? В каком храме креститься? Что требуется для совершения таинства? На эти вопросы в программе «Пастырь» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) ответил священник, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове Антоний Афанасьев. 

 

Крещение – одно из семи таинств православной церкви. Оно является тем таинством, которое вводит человека в церковную ограду, является дверью ко всем остальным таинствам православной христианской церкви. Почему мы выбрали эту тему для сегодняшней передачи? Потому что традиционно, начиная с послепасхального периода, в храмах нашей страны и, в частности, в нашей епархии становится намного больше желающих принять таинство крещения.

Могу сказать из собственного опыта, что многие зимой не хотят совершать таинство крещения, боятся, что в храме будет холодно, что можно заболеть, замерзнуть, другие причины бывают. Но сразу скажу, что в храмах, в большинстве храмов нашей Псковской епархии, есть отопление, и никто даже зимой в храмах не замерзает.

Что происходит во время совершения крещения в храме? Нужно начать с определения, что такое таинство. Таинство – это священное действие, во время которого сам Бог воздействует на человека и подает ему спасительную благодать. По-гречески оно называется «баптисма» – погружение. В рамках этого таинства человек либо путем полного погружения в крещальную купель, либо частичного – окропления, либо обливания водой – становится членом православной христианской церкви.

Возникает много вопросов о том, как правильно подготовиться к таинству. Мы слышим от церкви призыв прийти на огласительные беседы перед тем, как приступить к таинству крещения. Что они из себя представляют? Бесед обычно бывает две, бывает их и более. Это не какое-то нововведение церкви, призванное обременить человека, который решил принять крещение. Нет, это такое возрождение древней практики. И стоит отметить, что в древности оглашение или подготовка к крещению занимала довольно длительный период времени, могла длиться год и даже более. Во время таких бесед люди знакомились с основами жизни и с основами вероучения православной христианской церкви. Уже после глубокого погружения в жизнь, в знакомство с православной христианской церковью, священник – глава общины, церкви – принимал решение о том, что этот человек, которого долго готовили, готов принять таинство крещения.

В нашей епархии их проводят в каждом храме, побеседовать можно с любым священником любого храма.  Есть регулярные – два раза в неделю при Троицком соборе, в четверг и в субботу. Люди не только могут слушать, чему научат их катехизатор, но и могут задать свои личные вопросы не только о таинстве крещения, а вообще о духовной жизни.

Далее выбирается дата, когда можно покреститься. Крещение совершается в любой день недели, в любое время в течение всего года. И если речь идет о крещении младенца, то лучше, наверное, подобрать такое время, когда младенец бодрствует, когда он не хочет спать сильно, чтобы он не переживал. Но даже если возникла такая ситуация, что младенец капризничает во время крещения, то ничего страшного. Можно попросить священника сделать паузу. Священник остановит чтение или пение молитвословий. Можно будет сделать все необходимые процедуры, а затем уже снова продолжить. И не нужно бояться попросить у священнослужителя о чем-то прямо во время таинства.

Стоит помнить, что таинство крещения – это не завершительный момент в построении отношений Бога и человека. Напротив, это лишь первый шаг, за которым должно последовать множество и других шагов и возрастание в вере.

Возникает еще вопрос у многих людей: в каком храме креститься? Для тех, кто регулярно посещает храм, является прихожанами какого-то определенного храма, такой вопрос в принципе не стоит. Они крестят своих детей в тех храмах, в которые ходят. А для человека, который только еще вооцерковляется, пытается выбрать храм, в котором он будет впоследствии молиться, нужно руководствоваться определенными критериями. Даже не территориальным расположением, близостью к дому храма, а, если так уместно выразиться, можно выбрать храм, к которому больше лежит душа. А как это выяснить? В воскресный день посетить храм, когда можно увидеть священника, который совершает богослужение, общается с паствой, увидеть общину храма. Какая внебогослужебная деятельность происходит в церковном приходе. И тогда уже понять, где вы сами будете креститься или крестить своих детей.

Если дальнейшая духовная церковная жизнь будет происходить и развиваться на том приходе,  где человек принял таинство крещения, где произошло духовное рождение, это очень важно.

Для совершения таинства требуется крестик и крещальная белая риза. В церковной лавке вам могут еще подсказать какие-то дополнительные моменты, которые могут возникать, либо сам священник, либо сотрудники храма об этом расскажут. И тогда уже можно будет приступить к таинству крещения.

За ним следует сразу еще одно таинство – таинство миропомазания, которое состоит в неотрывной связи, когда все части тела человека помазываются освященным миром. Затем либо в тот же день, либо в какой-то другой воскресный день человек может причаститься, приступить к самому главному таинству христианской церкви. Это таинство евхаристии, где человек вкушает тело и кровь Христовы, и самым тесным образом соединяется с Господом.

Священник Антоний Афанасьев

Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже. 

Теги: #РПЦ #священник #Пастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
28.04.2023, 16:060 Священник Антоний Афанасьев о правильной подготовке к крещению и капризах младенцев 28.04.2023, 10:540 «Пастырь»: О таинстве крещения. ВИДЕО 25.04.2023, 07:451 Радоницу отмечают православные 25 апреля 24.04.2023, 12:160 Вдове псковского священника Александра Цыганова передали орден Дмитрия Донского
23.04.2023, 09:191 Антипасху отмечают православные 23 апреля 22.04.2023, 15:020 Куриные яйца в «утином пруду» озадачили псковичей  22.04.2023, 11:150 Артос раздают верующим в конце литургии в субботу Светлой седмицы 21.04.2023, 14:570 Словенские ключи в Изборске освятил митрополит Псковский и Порховский Тихон
21.04.2023, 10:580 Икону Божией Матери «Живоносный Источник» чтят православные в пятницу Светлой седмицы 18.04.2023, 10:491 Взрывоопасное устройство нашли между башнями Псково-Печерского монастыря 17.04.2023, 20:000 Регента церковного хора ищут для Никольского собора в Изборске 17.04.2023, 17:450 О «друзьях и рабах Божиих» рассказал митрополит Тихон в Светлый понедельник
17.04.2023, 09:000 Светлая седмица началась у православных россиян 16.04.2023, 15:000 Епископ Великолукский и Невельский Сергий поздравил православных жителей области с Пасхой 16.04.2023, 13:350 Патриарх Кирилл обратился к православным россиянам с пасхальным посланием 16.04.2023, 10:140 СОБЫТИЕ: Крестный ход у Свято-Троицкого кафедрального собора
16.04.2023, 10:001 Митрополит Тихон обратился с пасхальным посланием к православным псковичам 16.04.2023, 09:000 Пасхальный крестный ход прошёл в Пскове. ФОТО 15.04.2023, 15:460 Пасхальные символы освящают в Псково-Печерском монастыре 15.04.2023, 15:040 Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
15.04.2023, 12:570 Освящение куличей и яиц проводят в храме Александра Невского в Пскове. ФОТО 15.04.2023, 10:551 Вынос Плащаницы и Чин погребения состоялись в Псково-Печерском монастыре 14.04.2023, 20:000 Пасхальные подарки освятили в Псково-Печерском монастыре 14.04.2023, 14:010 Путин встретит Пасху в Храме Христа Спасителя - Кремль
14.04.2023, 11:391 Безопасность на пасхальных мероприятиях в Псковской области обеспечит ОМОН 14.04.2023, 11:120 «Пастырь»: Об усердной и ленивой подготовке к Пасхе. ВИДЕО 14.04.2023, 10:330 «...и вы дали Мне есть» 14.04.2023, 09:590 Священник Артемий Лутченко об усердной и ленивой подготовке к Пасхе
14.04.2023, 07:190 Реставрация церкви Николы Вратаря завершается в Псково-Печерском монастыре 13.04.2023, 20:401 Образ Александра Невского в музыке обсудят в Пскове 13.04.2023, 17:530 Студенты семинарии готовят территорию Псково-Печерского монастыря к Пасхе. ФОТО 12.04.2023, 14:122 О роли РПЦ в общественно-политической жизни
12.04.2023, 00:010 Не ходить на кладбище и не мыть волосы: как правильно провести Великую Среду 11.04.2023, 07:550 Очаги разрушения кладки обнаружили в ходе реставрации Сретенской церкви в Печорах 11.04.2023, 00:010 Великий Вторник: что запрещено делать в Берещенье - день Страстной седмицы 10.04.2023, 20:241 Митрополит Тихон произнес проповедь в Пскове в Великий понедельник. ВИДЕО
10.04.2023, 20:200 Россиян призвали отказаться от услуги ставить свечи за здравие онлайн 10.04.2023, 16:400 Массовая заготовка просфор в преддверии Пасхи идёт в Псково-Печерском монастыре 10.04.2023, 09:590 Не стричь волосы и не ссориться: что нельзя делать в Великий понедельник 10.04.2023, 07:230 Страстная неделя началась у православных верующих
09.04.2023, 19:020 Праздничные службы посетили псковские осужденные в Вербное воскресенье 09.04.2023, 16:113 Путин собирается встретить Пасху в церкви 09.04.2023, 09:380 Вербное воскресенье отмечают православные христиане 08.04.2023, 09:221 Лазареву субботу отмечают православные верующие 8 апреля
07.04.2023, 21:000 Прихожан приглашают на субботник у храма Александра Невского в Пскове 07.04.2023, 15:300 Белых голубей выпустили в небо в день Благовещения в Пскове. ФОТО 07.04.2023, 13:430 «Пастырь»: Страстная седмица. ВИДЕО 07.04.2023, 07:350 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля
05.04.2023, 16:071 «Слёзы» потекли из глаз Богородицы после молебна о воинах в псковском храме – детали чуда 01.04.2023, 16:210 Икона Богородицы мироточила в Пскове 01.04.2023, 13:440 Старую штукатурку снимают с Ризницы и Сретенской церкви в Псково-Печерском монастыре 31.03.2023, 07:191 При реставрации звонницы Псково-Печерского монастыря зафиксировали аварийное состояние контрфорса
29.03.2023, 22:000 Об изучении церковной дисциплины расскажут псковичам в храме Александра Невского 29.03.2023, 08:110 Набор в Псковский большой детский хор пройдет в областном центре 27.03.2023, 15:580 Митрополит Тихон возглавил работу комиссии для желающих принять монашеский постриг 27.03.2023, 07:370 Крест Большой звонницы реставрируют в Псково-Печерском монастыре
26.03.2023, 09:382 Сильные разрушения каменной кладки выявили на колокольне Троицкого собора в Пскове 25.03.2023, 14:140 Подснежники зацвели в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 24.03.2023, 21:403 В РПЦ призвали законодательно ограничить сатанистские группы в соцсетях 23.03.2023, 17:280 Позолоту иконостаса Троицкого собора в Пскове исследуют для определения методик реставрации
22.03.2023, 09:250 Специалисты рассказали о ходе реставрации зданий Псково-Печерского монастыря 21.03.2023, 07:351 Разрушение кладки Петровской башни зафиксировали реставраторы в Псково-Печерском монастыре 18.03.2023, 19:250 Благотворительные столовые появились при семи храмах Псковской епархии 18.03.2023, 09:000 Родительская суббота третьей седмицы Великого поста наступила у православных
17.03.2023, 09:400 Биопоражения сводов выявили при реставрации Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря 16.03.2023, 19:401 О погребальных обрядах расскажут псковичам в храме Александра Невского 16.03.2023, 07:370 Новое сусальное золочение наносят на украшения главки звонницы Псково-Печерского монастыря 14.03.2023, 09:000 154 года назад родился святой преподобный Симеон Псково-Печерский
14.03.2023, 08:130 День православной книги отмечается в России 14 марта 11.03.2023, 17:540 О методе прокладки коммуникации в Псково-Печерском монастыре рассказали реставраторы 11.03.2023, 10:140 Исторический облик возвращают реставраторы музею-гостинице Псково-Печерского монастыря 09.03.2023, 21:000 Лекция о формировании Новороссии состоится в псковском храме
09.03.2023, 19:000 Первая литургия в строящемся храме в честь семьи Николая II в Дно пройдет 14 марта 08.03.2023, 20:020 Ремонтные работы продолжаются в псковской церкви Покрова Богородицы 08.03.2023, 19:050 Художников-импрессионистов пригласили на пленэр в Псково-Печерский монастырь 06.03.2023, 14:460 Верующих пригласили на таинство соборования в Псково-Печерский монастырь
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru