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Священник Антоний Афанасьев о правильной подготовке к крещению и капризах младенцев

Традиционно после пасхального периода в храмах страны становится намного больше желающих принять крещение. Чем это вызвано? Как правильно подготовиться к этому событию? Можно ли останавливать таинство крещения маленького ребенка, если он заплакал? В каком храме креститься? Что требуется для совершения таинства? На эти вопросы в программе «Пастырь» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) ответил священник, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове Антоний Афанасьев.

Крещение – одно из семи таинств православной церкви. Оно является тем таинством, которое вводит человека в церковную ограду, является дверью ко всем остальным таинствам православной христианской церкви. Почему мы выбрали эту тему для сегодняшней передачи? Потому что традиционно, начиная с послепасхального периода, в храмах нашей страны и, в частности, в нашей епархии становится намного больше желающих принять таинство крещения.

Могу сказать из собственного опыта, что многие зимой не хотят совершать таинство крещения, боятся, что в храме будет холодно, что можно заболеть, замерзнуть, другие причины бывают. Но сразу скажу, что в храмах, в большинстве храмов нашей Псковской епархии, есть отопление, и никто даже зимой в храмах не замерзает.

Что происходит во время совершения крещения в храме? Нужно начать с определения, что такое таинство. Таинство – это священное действие, во время которого сам Бог воздействует на человека и подает ему спасительную благодать. По-гречески оно называется «баптисма» – погружение. В рамках этого таинства человек либо путем полного погружения в крещальную купель, либо частичного – окропления, либо обливания водой – становится членом православной христианской церкви.

Возникает много вопросов о том, как правильно подготовиться к таинству. Мы слышим от церкви призыв прийти на огласительные беседы перед тем, как приступить к таинству крещения. Что они из себя представляют? Бесед обычно бывает две, бывает их и более. Это не какое-то нововведение церкви, призванное обременить человека, который решил принять крещение. Нет, это такое возрождение древней практики. И стоит отметить, что в древности оглашение или подготовка к крещению занимала довольно длительный период времени, могла длиться год и даже более. Во время таких бесед люди знакомились с основами жизни и с основами вероучения православной христианской церкви. Уже после глубокого погружения в жизнь, в знакомство с православной христианской церковью, священник – глава общины, церкви – принимал решение о том, что этот человек, которого долго готовили, готов принять таинство крещения.

В нашей епархии их проводят в каждом храме, побеседовать можно с любым священником любого храма. Есть регулярные – два раза в неделю при Троицком соборе, в четверг и в субботу. Люди не только могут слушать, чему научат их катехизатор, но и могут задать свои личные вопросы не только о таинстве крещения, а вообще о духовной жизни.

Далее выбирается дата, когда можно покреститься. Крещение совершается в любой день недели, в любое время в течение всего года. И если речь идет о крещении младенца, то лучше, наверное, подобрать такое время, когда младенец бодрствует, когда он не хочет спать сильно, чтобы он не переживал. Но даже если возникла такая ситуация, что младенец капризничает во время крещения, то ничего страшного. Можно попросить священника сделать паузу. Священник остановит чтение или пение молитвословий. Можно будет сделать все необходимые процедуры, а затем уже снова продолжить. И не нужно бояться попросить у священнослужителя о чем-то прямо во время таинства.

Стоит помнить, что таинство крещения – это не завершительный момент в построении отношений Бога и человека. Напротив, это лишь первый шаг, за которым должно последовать множество и других шагов и возрастание в вере.

Возникает еще вопрос у многих людей: в каком храме креститься? Для тех, кто регулярно посещает храм, является прихожанами какого-то определенного храма, такой вопрос в принципе не стоит. Они крестят своих детей в тех храмах, в которые ходят. А для человека, который только еще вооцерковляется, пытается выбрать храм, в котором он будет впоследствии молиться, нужно руководствоваться определенными критериями. Даже не территориальным расположением, близостью к дому храма, а, если так уместно выразиться, можно выбрать храм, к которому больше лежит душа. А как это выяснить? В воскресный день посетить храм, когда можно увидеть священника, который совершает богослужение, общается с паствой, увидеть общину храма. Какая внебогослужебная деятельность происходит в церковном приходе. И тогда уже понять, где вы сами будете креститься или крестить своих детей.

Если дальнейшая духовная церковная жизнь будет происходить и развиваться на том приходе, где человек принял таинство крещения, где произошло духовное рождение, это очень важно.

Для совершения таинства требуется крестик и крещальная белая риза. В церковной лавке вам могут еще подсказать какие-то дополнительные моменты, которые могут возникать, либо сам священник, либо сотрудники храма об этом расскажут. И тогда уже можно будет приступить к таинству крещения.

За ним следует сразу еще одно таинство – таинство миропомазания, которое состоит в неотрывной связи, когда все части тела человека помазываются освященным миром. Затем либо в тот же день, либо в какой-то другой воскресный день человек может причаститься, приступить к самому главному таинству христианской церкви. Это таинство евхаристии, где человек вкушает тело и кровь Христовы, и самым тесным образом соединяется с Господом.

Священник Антоний Афанасьев

Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже.