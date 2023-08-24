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Митрополит Псковский и Порховский Тихон дал эксклюзивное интервью Псковской Ленте Новостей

В августе 2023 года город Печоры Псковской области станет центром торжеств, посвященных 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Основные мероприятия в честь юбилея обители пройдут в праздник Успения Пресвятой Богородицы - 28 августа. Напомним, Псково-Печерская обитель - единственный монастырь России, который никогда не закрывался.

Кто из известных людей приедет на праздник? Как продвигаются работы по благоустройству Печор? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью Псковской Ленте Новостей рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

– Кого из известных людей ожидать на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря?

– Самые известные гости - это паломники Псково-Печерского монастыря. Люди для нас исключительно важные и любимые, кто-то приезжает каждый год на праздник Успения, а кто-то, может быть, первый раз. Также для нас известны наши печорские прихожане, наши псковичи. Это для нас самые важные и самые известные гости.

– На что бы вы обратили особое внимание гостей в программе празднования, что самое значимое и интересное?

– В нынешнем году будет столько интересного, что даже сложно остановиться на чем-то одном. В первую очередь - это богослужение, Альфа и Омега, божественная литургия, причастие Святых Христовых Тайн огромного множества людей и крестный ход. Кроме того, будет большая культурная программа: открытие галереи архимандрита Алипия, в которой впервые за многие-многие десятилетия будут собраны те картины, которые были спасены архимандритом Алипием от вывоза за границу. Сейчас они находятся в Русском государственном музее в Санкт-Петербурге и в Псковском музее-заповеднике. Но их свезут в то место, где они и были собраны отцом Алипием.

У стен монастыря мы отремонтировали и привели в необходимый вид помещение, в котором будет располагаться наш Псково-Печерский музей. В этом здании 28 августа откроется филиал Русского государственного музея. Будут выставлены подлинники Репина, Сурикова, Поленова, Айвазовского, Левитана и многих других известнейших русских художников. Приглашаем всех обязательно прийти и посмотреть эту чудесную и уникальную коллекцию. Для печерян вход бесплатный.

Будут открыты памятники, которые также станут достопримечательностью Печор. Мы уже открыли молодежный лагерь «Истоки». В этом году там побывало более тысячи человек. Строим детский лагерь на берегу Псковского озера, в котором мы очень хотели бы видеть как можно больше наших детей. И молодежный детский лагерь будет гуманитарного направления, связанного с историей, искусствами, филологией, литературы и нашей культурой. Мы надеемся к концу этого года закончить замечательный диагностический центр в Печорах, Дом для престарелых, открыто новое кафе, буфеты, гостиница. гостиницы. Мы сделали это вместе с Михаилом Юрьевичем (Ведерниковым, губернатором Псковской области — ред.), а без него бы этого вообще ничего не могло произойти. Новые скверы, парки мы еще и будем продолжать их делать.

– Каким видите будущее молодежного лагеря «Истоки»? Станет ли он «северным "Артеком"»?

– И лагерь «Истоки», и детский лагерь на берегу Псковского озера - это будут федеральные детские учреждения. Область не будет платить за них из своего бюджета. Это очень важно для нас. В то же время это будут круглогодичные, уникальные и на очень высоком уровне молодежные и детские лагеря, в первую очередь, для детей с гуманитарными наклонностями. Но, впрочем, и для всех. Думаю, что всем будет очень интересно.

– Все ли из запланированного удалось отреставрировать, отремонтировать к юбилею? Что в дальнейших планах по преображению Печор?

– Конечно, нет. Мы не гнали к определенной дате. Дата была нам помощью в наших трудах и в формировании заказа средств и так далее. Мы сделали две дороги, ведущие в Печоры. Думаю, это одни из лучших дорог Псковской области. Но не до конца, потому что в городе необходимо еще доложить сети. Они были проложены в 1947 году, потом в 70-е их подремонтировали, но они в ужасающем состоянии. В центре смогли эти сети уже переложить, в дальнейшем, я думаю, будут сети ремонтироваться и докладываться по всему городу. Там, где сети еще не проложены, конечно, асфальт не кладем. Не смогли сделать мы и до конца центральную Октябрьскую площадь, потому что, к сожалению, геоподоснова представлена некорректно. Мы не понимаем, что под землей. Быстрой методикой и проколами не можем проложить ни канализацию, ни водопровод, ни тепло, ни прочее. Поэтому все откладывается здесь до конца года.

В самом же монастыре мы, не спеша, по технологиям закончили Никольский храм, Лазаревский. Многие помнят, как тяжело ходить по булыжнику, который уже много десятилетий не перебирался. Уложили хорошие булыжные дороги, дороги из камня. То же самое сделали на Соборной площади. Это уже вне монастыря.

Мы получили большую сумму на подготовку празднования 550-летия монастыря. Из нее ни копейки не пустили на благоустройство монастыря. Все только на город: сети, канализация, водопровод, тепло, асфальт, булыжник, фасады крыши, парки и так далее. То, что касается того, что происходит в монастыре - это наши старые договоры еще с Министерством культуры, которое помогает реставрировать памятники архитектуры федерального значения, наши собственные средства, которые мы зарабатываем именно для этого, и средства, которые нам предоставляют наши благотворители.

– Недавно епархии передали Мстиславскую башню и часть крепостной стены, что вы видите в них, как будете использовать?

– В первую очередь, мы думаем над тем, как сохранить этот памятник. А что касается использования. Подождите, рановато это все нам делать...

– Ваше отношение к установке памятника Сталину в Великих Луках?

– В ближайшее время я направляюсь в Великие Луки, как митрополит всей нашей единой митрополии, наших двух епархий, и буду изучать этот вопрос.