Церковь / Из первых уст

О Новом годе и Рождестве

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Пастырь», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 декабря. Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Буквально через считанные дни наступит Новый год, а еще через неделю — Рождество Христово. Поэтому не удивительно, что новый выпуск программы посвящен этим праздникам. Как они появились? Каким смыслом мы наполняем их празднование? Уместно ли празднование Нового года, если он выпадает на Рождественский пост? Об этом и многом другом рассказал священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.

Хотелось бы сказать несколько слов о праздновании такого праздника, как Новый год. Это праздник светский, и сейчас мы празднуем его за 7 дней до Рождества Христова, но сразу следует оговориться, что так было не всегда. Еще буквально 100 с небольшим лет назад, до перехода с так называемого старого стиля на новый, последовательность празднования двух упомянутых событий была иной. И Рождество Христово праздновали 25 декабря, а Новый год уже позже - 1 января. И, кстати говоря, сейчас на Западе Рождество так и продолжают праздновать христиане 25 декабря, как и некоторые православные христианские церкви на Ближнем Востоке и за рубежом, они также празднуют Рождество Христово 25 декабря. Но а в нашей православной традиции, в Русской православной церкви этот праздник сейчас совершают христиане 7 января.

И зачастую для некоторых христиан встает такой вопрос: а уместно ли празднование Нового года? Ведь он попадает на период Рождественского поста. Ведь это период особой покаянной и молитвенный подготовки к празднику Рождества Христова. Если раньше такие вопросы возникали, то сейчас у современных верующих людей сложилось твердое убеждение, что этот праздник не просто допустим, а он уместен. И вопрос состоит только в том, с каким смыслом мы его празднуем. Ну, во первых, Новый год - это подведение итогов, и мы, переворачивая красный лист календаря, его не забываем.

Мы не просто отправляем в прошлое все события ушедшего уходящего года, но и благодарим в первую очередь Бога за то, что он дал прожить нам еще еще один год жизни, и мы осмысляем те события, которые через которые прошли. Задаем себе вопрос: а насколько по-христиански реагировали на те или иные вызовы, на те или иные ситуации, встречи столкновения? И, с другой стороны, мы спрашиваем благословения на год грядущий. Мы обращаемся к Богу в своих молитвах. И тут же можно сказать, что в нашем городе, как и по всей России, во многих храмах совершаются молебны, на которых и спрашивают благословения на год грядущий.

Этот молебен так и называется: «Молебен, читаемый на Новый год». И в каждом храме он совершается в разное время. Тут нужно заранее ознакомиться с расписанием. Обычно 31 декабря в вечернее время в некоторых храмах даже в полночь служат богослужения. И будет очень хорошо, если верующий человек заранее в этой предновогодней суете выделит необходимое время для того, чтобы посетить храм и вместе с другими верующими поблагодарить Господа за год ушедший и просить благословения на год грядущий. Новый год - это еще и встреча с родными людьми, когда, несмотря на многие препятствия, мы находим время, чтобы встретиться с родственниками, с близкими. И при этом, когда мы совершаем празднование, перед нами, как перед верующими людьми, перед христианами, в Новый год на горизонте свет Вифлеемской звезды. И помним о главном событии, завершающем Рождественский пост - это праздник Рождества Христова.

Это один из главных праздников для христианина. Это день, когда Господь явился в мир, и это день, когда мы по особому ощущаем божественную любовь к человеку. И уместно вспомнить слова из одной молитвы, которая читается на литургии: «Бог так сильно возлюбил мир, что послал для спасения человечества сына Своего». И мы помним, как на Рождество вспоминаются волхвы, принесшие родившемуся младенцу такие дары, как золото, как царю, ладан, как священнику, смирну, как тому, кому предлежит умереть для спасения рода человеческого. И также и мы должны принести дары духовные родившемуся Богу младенцу - подготовить свое сердце к встрече Рождества. А как мы можем себя подготовить? Покаяние молитвой, исправление своей жизни. И люди ждут Нового года и Рождества Христова.

Они даже говорят, что в новом году мы хотим начать новую жизнь, и интуитивно ищут счастья и желают друг другу в новом году нового счастья. Но вот истинная новая жизнь и истинное счастье - это твердое для человека стремление к свету, к источнику вечной жизни, к богу. И, напротив, удаление от всего злого, противоречащее жизни христианина. И вот в наступающем году хочется поздравить всех наших радиослушателей и призвать достойно встречать праздники, о которых мы сегодня поговорили: и Новый год, и Рождество Христово. Рождественское богослужение традиционно совершается в ночное время, двери всех храмов города будут открыты, и все приглашаются для того, чтобы разделить совместно, единодушно радость о родившемся Господе, пришедшем спасти род человеческий.

Антоний Афанасьев