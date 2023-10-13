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Михаил Ведерников: Наши слова и помыслы в этот день имеют особую силу

С Рождеством Христовым поздравил жителей региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Сегодня мы молимся за родных и близких, желаем им здоровья, счастья и мира. Мы молимся и за тех, кто выступил на защиту нашего общего дома – нашей любимой Родины. Верю, что наши слова и помыслы в этот день имеют особую силу, потому что во всех благих делах сопутствуют удача и помощь Божия», - написал он.

Михаил Ведерников пожелала жителям региона, чтобы у них «царило согласие и любовь, и сбылось всё самое лучшее».