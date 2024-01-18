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Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Вербным воскресеньем

С Вербным воскресеньем православных христиан поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Этот праздник наполняет сердца особым трепетом, предвещая важнейшее событие – Воскресение Господа. В этот день в храмах освящают веточки вербы, чтобы люди могли унести домой частичку светлой радости и надежды», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Впереди – Страстная неделя, последняя неделя Великого поста, напомнил губернатор.

«Желаю сил и помощи Божией достойно подготовиться в празднику Светлой Пасхи», - заключил он.