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«Пастырь»: О праздновании Нового года и Рождества. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 20 декабря.

Новый выпуск последний в уходящем году, поэтому священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, предложил поговорить о праздновании Нового года и Рождества, а также рассказал об итогах года в Псковской епархии.

Напомним, «Пастырь» — программа, в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.