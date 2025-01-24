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Церковь / Из первых уст

Пастырь: Подготовка к Великому посту

25.02.2025 09:45|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Пастырь», которая вышла в  эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Совсем скоро верующие будут вступать в Великий пост. О подготовке к этому событию рассказал священник - клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова Антоний Афанасьев.

 

Сейчас церковь проходит через период подготовительных недель к Великому посту, который начнется 3 марта, а ему предшествуют несколько недель, которые также призваны подготовить души верующих людей к вступлению в 40-дневный подготовительный период к Светлому Христовому Воскресенью - Пасхе. 

Третье приготовительное к Великому посту воскресенье церковью именуется Неделей о Страшном суде. В это воскресенье была предложена для слуха всех верующих людей притча о Страшном суде. Что же она из себя представляет? Господь сам говорит эту притчу и указывает, что после окончания жизни и когда закончится вообще жизнь всего этого мира, все когда-то жившие люди восстанут, вновь оживут и предстанут перед Богом и его ангелами, и всеми святыми, и Господь отделит, здесь он уже использует знакомые для его тогдашних слушателей образы - сельскохозяйственные, отделит добрых от злых или отделит агнцев, овец от козлов, от козлищ. 

Конечно же, слушателям были эти образы очень понятны. Характер и доброта агнцев и, напротив, непокорность и даже враждебность к человеку от козлов - были наглядными иллюстрациями. Но в чем же смысл этой притчи? Вообще, это один из тех немногих фрагментов Священного писания и слов Господа, когда он сам приоткрывает завесу будущего века. Вот так будет проходить Страшный суд. А почему он назван страшным? И что за мучение в вечности может ожидать грешников? Так вот, один русский религиозный мыслитель первой половины XX века говорит о том, что в вечности душа будет бесконечно вглядываться в череду дней, бездумно ею загубленных. Будет прокручиваться вся жизнь перед глазами человека, и фокус будет делаться на самых постыдных, на самых гнусных поступках человека, его деяниях, словах, и невозможно будет от этого отвернуться. 

И, собственно, это те поступки, которые явились причиной отвержения человека и попадания его в вечную погибель. Здесь, на земле, человек, совершая какие-то вещи, может от них отвернуться, постараться забыть. Каждый новый день на земле несет какие-то новые события, которые сменяют одно, а дни сменяются другими, и вроде бы как память можно приглушить. 

В Вечности всего этого не будет, ничего отвлекающего. Будет только вся прозрачная жизнь, и если физическая боль, как мы знаем, в этой жизни может прекратиться, когда она уже становится невыносимой, организм включает защитные функции, и сознание отключается. Но как раз, оказавшись в Вечности, когда снимаются телесные покровы с человека, Вечная Душа не имеет уже ни рук, чтобы воздеть эти руки, чтобы как-то покаяться или забыться, уже ничего такого не будет. Поэтому не Бог будет мучить человека, а сам человек может оказаться собственным мучителем для своей вечности. 

Еще мы говорим, что Отец Небесный будет присутствовать при этом суде. Вот сама формулировка. Отец, ведь мы называем Бога отцом любящим. На память приходят слова из божественной литургии, которые всем верующим хорошо знакомы. Перед молитвой Отче Наш, которая пропевается на богослужение, священник дает такой возглас: «И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца" 

А отцом мы называем Бога с наступлением ветхозаветных времен. Господь Иисус Христос говорит, что Бог — это любящий отец. И вот такое противоречие. Как же любящий отец может может отвергать? Нужно понимать, чем эта любовь Божия, отеческая, может отличаться от любви родительской. Мы знаем, что если наши чада как-то капризничают, что-то дурное совершают, и в крайней степени дурное, не слушают никаких предостережений, и совершают такие вещи, которые позорят, может быть, даже честь семьи, все равно родитель не рискнет сказать, что да, я хотел бы, чтобы мой ребенок больше не существовал. Он не отвергнет его никогда, но мы знаем, что Бог Отец в этой притче, как нам Господь Иисус Христос приоткрывает, он говорит, что именно на последнем суде можно услышать и такие слова: «Идите от меня во огонь вечный, уготованный дьяволу и его служителем». 

Поэтому, все же это не говорит об отмене божественной любви, но скорее это говорит о том, что Господь и в самый последний решительный момент не станет нарушать свободы человека. Ведь он приводит в этот мир всех людей и дает свободу выбора. Внутри каждого человека уже заключен огонь. Либо разгорится огонь дьявольский, огонь полного человеконенавистничества, богоненавистничества, либо, напротив, разгорится огонь божественной любви и милосердия, всепрощающей любви к ближним, той любви, которую в нас и хочет увидеть Господь.

Но если там только будет гореть огонь дьявольский, то Господь не станет нарушать соответствие человека, в которое он сам себя привел, и помещать его в Царствие Небесное, где только божественная любовь не попаляет, а согревает всех любящих Господа. Иначе, если бы Господь пустил в рай всех грешников, наверное, разрушилась бы полностью сама идея рая.

Поэтому, повторюсь, Господь никогда и до последнего не нарушает свободу человека. И, как Клайв Стейплз Льюис также в одном своем произведении сказал: «Двери ада закрыты изнутри самими грешниками». Они настолько укоренились во зле, что пребывание рядом с Богом, рядом с его любовью, от которой человек отворачивался в течение всей своей жизни, будет невыносимо.

Далее можно сказать, что после воспоминания о притче о Страшном суде, пройдет еще одна неделя, настанет Прощеное воскресенье, когда будет вспоминаться и изгнание Адама из рая, первого Адама. Такая аналогия. Великий пост начинается изгнанием Адама из рая, а заканчивается он уже воскресением из мертвых Иисуса Христа, которого также называют вторым Адамом. И Великий пост, можно сказать, начинается с истории от падения, от Бога первого Адама и заканчивается восстановлением человеческой природы в Иисусе Христе, подвигом крестной смерти второго Адама.

В это воскресенье, уже в Прощенное воскресенье, верующие люди примиряются друг с другом, стараются попросить прощения и других простить. Главное, чтобы это прощение не становилось какой-то формальностью, рассылкой в мессенджерах иконок и совершенно формальных и пустых просьб о прощении. Лучше как-то более деятельно отпустить все обиды и примириться. Вот об этом нам предлагает задуматься церковь Христова.

И напомню, пост Великий пост начинается 3 марта, с понедельника, а заговенье на него будет в Прощенное воскресенье. И также надо помнить о том, что начало Великого поста - это не гастрономическая смена рациона, а подлинное изменение своей жизни и попытка взглянуть на самого себя, не рассеивать взгляд на каких-то внешних привязанностях, а взглянуть на свою бессмертную душу, взглянуть на свое прошлое, на свое настоящее. И пока мы в силах в этой жизни что-то менять, надо стараться стать хотя бы на несколько шагов ближе к Богу. 

Теги: #пост #Пастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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