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Последние 30 лет благостно отразились на воцерковлении людей — митрополит Матфей

Последние 30 лет благостно отразились на воцерковлении людей. Таким мнением поделился митрополит Псковский и Порховский Матфей в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Сегодня, как замечал святейший патриарх, для церкви и проповеди христовой веры — "золотое" время. Власть помогает церкви развиваться, не ограничивает ее в возможностях общения с молодежью, с рабочими коллективами, с военнослужащими, с социальной сферой. Мы присутствуем везде, где руководители не против. В советское время церковь была ограничена церковной оградой, она не могла проповедовать вне стен храма, а сейчас мы видим, что эти 30 лет очень благостно отразились на процессе воцерковления людей», - сказал Матфей.

Митрополит отметил: он всегда говорит священникам о том, что церковь там, где верующие люди.

«Насколько мы должны присутствовать в обществе? Я считаю, насколько возможно, где нас пускают, разрешают. Я своим священникам говорю, что церковь там, где верующие люди, поэтому мы должны нести слово Христово всем, кто этого желает. Псковская епархия за последние 5-7 лет активно вошла в социальную, образовательную и спортивную сферу», - заключил владыка.