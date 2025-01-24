Церковь / Из первых уст

До полумиллиона человек совершают паломничество в Псковскую область — митрополит Матфей

Согласно официальной статистике, до полумиллиона гостей Псковской области посещают Псково-Печерскую обитель и храмы Пскова. Такими данными поделился митрополит Псковский и Порховский Матфей в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Паломнический центр и Псково-Печерская обитель может принять до 750 паломников. Есть современная трапезная и кафе, есть автобусы для осуществления трансфера до 200 человек. Это если говорить о епархии. Официальная статистика говорит, что до полумиллиона гостей нашего региона посещают Псково-Печерскую обитель и храмы Пскова» - сообщил митрополит.

Он отметил, что вопросы паломничества не так давно обсуждались в Псковской области в рамках международного конгресса «Единение».

«Совсем недавно, 16-17 мая, в стенах Паломнического центра Псково-Печерского монастыря мы провели международный конгресс всех паломнических служб страны и пригласили наших коллег из Беларуси, собралось около 300 человек. География: с Дальнего Востока до западных границ Беларуси. Разместились все в Паломническом центре и обсуждали современные подходы для организации паломнических туров. Но прежде всего это была демонстрация наших возможностей, чтобы привлечь в наш регион паломнические группы со всей страны. Сегодня в Пскове очень много делается государственной властью и нашим церковным сообществом, чтобы сделать условия более комфортными», - добавил владыка.