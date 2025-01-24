Церковь / Из первых уст

Александр Козловский поздравил псковичей с праздником Успения Пресвятой Богородицы

На праздник Успения Пресвятой Богородицы на святую землю Псково-Печерского монастыря приехал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Козловский / «ВКонтакте»

Депутат отметил, что старается посещать праздник ежегодно, чтобы разделить с паломниками атмосферу молитвы, единства и глубокой духовной радости.

«В этот день особенно остро ощущаешь силу традиций, которые веками укрепляют наш народ. Здесь, среди древних стен, понимаешь, что вера и любовь способны согревать сердца, помогать нам преодолевать испытания и сохранять самое дорогое – семью и родные ценности. Пусть Пресвятая Богородица хранит каждый дом, дарует мир, здоровье и душевное спокойствие. А сегодняшний праздник пусть напомнит нам, что добро и вера всегда сильнее трудностей. С праздником, дорогие друзья!» - обратился к псковичам Александр Козловский.