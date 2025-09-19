Церковь / Из первых уст

«Пастырь. Защитники Отечества»: Николай Псковский. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь. Защитники Отечества», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 10 октября.

На этот раз героем программы стал Блаженный Николай Псковский. Более 30 лет он нёс подвиг юродства. Современники-псковичи звали его Микула (Микола, Никола) Саллос. Какие исторические события были связаны с его именем? Почему Николай Псковский пользовался у горожан особым уважением? Об этом и не только рассказал священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.