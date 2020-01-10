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Церковь / Вопрос-ответ

Священник-выпускник МИФИ развеял мифы о технологиях 5G и жидких чипов

19.06.2020 21:30|ПсковКомментариев: 0

Протоиерей Максим Первозванский до того, как стать священником, закончил факультет экспериментальной и теоретической физики в Московском инженерно-физическом институте. В публикации «Жидкие чипы, вышки 5G и печать Антихриста — взгляд священника-физика», размещенной на портале Фома.ру, он объяснил, в чем суть истории с жидкими чипами и вышками 5G с технической и духовной точки зрения.

По его словам, жидкий чип — термин, неточно отражающий суть технологии, о которой ведутся разговоры. «Чип имеет твердую кремниевую структуру и никак не может быть жидким в его классическом понимании, - сообщается в статье. - Речь идет о такой разработке, как квантовые точки или квантовые сенсоры. Ансамбль квантовых точек может заключаться в коллоидную оболочку. Квантовые точки в оболочке — это и есть тот, как его называют, «жидкий чип», о котором так много сейчас говорят».

Суть инновации в том, что при определенных условиях квантовая точка, этот нанообъект, начинает светиться, но ее свет не доступен глазу человека. Они разрабатывались прежде всего для медицинских целей: диагностики аутоиммунных заболеваний и лечения онкологии. Квантовая точка позволяет очень точно пометить внутри организма, например, не просто раковую опухоль, а лишь раковую клетку, чтобы очень адресно ее лечить. Так, квантовая точка — это способ маркировать нужный объект любого размера. Маркировать, - подчеркивает священник, - но никак не управлять.

Технология, изначально создаваемая для медицинских задач, перешла в сферу бизнеса. Патент, имеющий пугающий номер 060606, который был создан, замечу, уже после того, как Билл Гейтс ушел из «Майкрософт», предполагает использование квантовых точек для контроля, условно говоря, разрешенной и запрещенной активности человека: чем вы занимаетесь, смотрите ли вы предписанные передачи, ведете ли здоровый образ жизни. Своего рода наблюдающее устройство. Вопрос контроля — серьезный, но не мистический.

Еще одна хорошая новость, которую озвучил протоиерей Максим Первозванский: такие условно «жидкие чипы» никак не связаны с радиоизлучением. Использовать 5G для работы с этими точками, судя по открытым данным научных исследований, невозможно, и вот почему: СВЧ-диапазон, используемых в 5G, не применяется для работы жидких чипов. Они используют две разные частоты и не имеют ничего общего.

По мнению выпускника МИФИ, слухи о том, что с помощью сети 5G и чипов человечеством будут управлять, связаны с высокой степенью конкуренции между двумя технологическими державами: китайская компания выиграла тендер на установку сети базовых электронных станций по всему миру, и это не понравилось США.

«Технология 5G действительно может быть вредна для человеческого организма, так как передает микроволны (как и микроволновая печь, например), - отмечает священник. - Но нанести человеку ущерб такое излучение может, только если долго находиться в непосредственной близости от самой вышки. Любое излучение — это большая экологическая проблема, которую наука пытается решить, находя оптимальный вариант для людей. Но ведь и в Риме были водопроводы из свинца, а русские красавицы использовали румяна с добавлением ртути. Рентгеновские аппараты устанавливали в магазинах обуви и одежды для точной примерки, а ДДТ обрабатывали детские сады. Человечество на протяжении всего своего существования сталкивается с вопросами пользы и вреда своих же достижений».

Вместе с тем протоиерей Максим Первозванский уверен: человечество не имеет права не использовать технологические изобретения. Развитие технологий — объективный процесс, который будет продолжаться вне зависимости от нас.

«Но мы, как христиане, должны понимать, что после первого грехопадения человеческая сущность греховна по своей сути, поэтому любое достижение разума может быть использовано как во благо, как и во вред. С помощью ядерной технологии можно атомные станции создавать, а можно бомбу сделать — все зависит от намерений», - поясняет он.

«Я думаю, что мы еще будем проживать серьезные глобальные потрясения, но, поскольку я верю в Бога и немножко знаю историю, мне кажется, что человечество с этим справится, - убежден священник. - Какие слова мы часто встречаем в Новом Завете? «Не бойся». Не бойся — это не значит совершай глупости. Нужно смотреть на данный нам Господом завет более глобально: не бойся тех напастей, которые постоянно случаются в жизни, потому что Бог с тобой».

Протоиерей Максим Первозванский убежден в том, что сосредоточенность на чипах и мировом заговоре в значительной мере отвлекает нас от главных вопросов: как правильно молиться, как выстроить отношения с Богом, как не осуждать?

Затрагивает он и широко обсуждаемую сегодня тему Апокалипсиса и прихода антихриста. «Если мы говорим об антихристе и «печати зверя», надо помнить главное: речь в конце времен будет идти о сознательном, вольном поклонении злу, - объясняет священник. - Никакая тайно поставленная на вас печать не может являться печатью антихриста, поскольку вы должны знать, что это она, и сознательно принять ее. Только тогда она будет иметь духовный смысл. Страхи, связанные с цифровыми технологиями, вполне обоснованы, потому что, попав в нехорошие руки, эти технологии могут подвести нас под глобальный контроль. Но, еще раз подчеркиваю, технологическое развитие не может быть произвольно остановлено, поскольку это связано с глобальной конкуренцией».

«При любых серьезных изменениях и ожиданиях неизвестности можно увидеть признаки «конца света». Вопрос, что с этим делать? Мне кажется, что здесь для нас главным ориентиром должны служить слова из Нагорной проповеди, которые сказаны, казалось бы, по другому поводу: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы (Мф 6:34). Тогда же Господь говорит: Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? (Мф 6:26)».

«Это не значит бросить свою работу и убежать в леса, - подводит итог своим размышлениям протоиерей Максим Первозванский. - Это и не значит обратного — закрыть на все глаза и делать вид, что все происходящее в мире нас не касается. Нужно положиться на волю Божью и не бояться. Нужно видеть, смотреть, размышлять, но продолжать сеять и жать».

Источник: Псковская Лента Новостей
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