Не надеялся, что когда-нибудь скажу такое, но хочу поблагодарить власти за оперативную работу. Первый снег выпал достаточно рано, но Псков встретил его во всеоружии.
Все службы сработали чётко: дороги и тротуары быстро расчистили, ступени на лестницах убрали, даже парки и остановки привели в порядок.
Помню прошлые годы, когда приходилось ждать до вечера, пока город почистят, а тут прямо прогресс! Спасибо большое нашим коммунальным службам и администрации! Видно, что работа поставлена на высокий уровень. Пусть и дальше будет так же хорошо.
Интерактив: Зима не застала Псков врасплох
Владислав