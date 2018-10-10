Культура

Общественный совет по ОКН и псковский ВООПИиК решили объединить усилия

12 октября состоялось заседание Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Совете, заседание прошло с участием представителей псковского отделения ВООПИиК Андрея Лебедева и Ирины Голубевой. Было принято решение по объединению усилий по вопросам деятельности.

Кроме того Общественный совет надеется на сотрудничество с псковским отделением Союза архитекторов России и другими общественными организациями.

В рамках подготовки Пскова к Международным Ганзейским дням решено содействовать приведению в порядок фасадов и прилегающих территорий объектов культурного наследия, в том числе освободить их от захламленности дикорастущими деревьями и кустарниками.