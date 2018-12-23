Культура

Музей-заповедник «Изборск» стал победителем IX грантового конкурса «Музеи Русского Севера»

Музей-заповедник «Изборск» стал победителем IX конкурса благотворительной программы «Музеи Русского Севера» в номинации «Музей для туриста» и получил грантовую поддержку на реализацию проекта «Бойкая ИзБОрская наБОйка».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, конкурс проходил в рамках благотворительной программы «Музеи Русского Севера» одной из ведущих в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний ПАО «Северсталь» и направлен на поддержку наиболее эффективных музейных проектов в сфере регионального культурного туризма.

Всего на конкурс поступило 34 заявки из 9 северных регионов России. Оценивал проекты экспертный совет программы, в состав которого входят профессионалы музейного сообщества, сфер культуры и туризма, некоммерческих организаций, специалистов в области социокультурного проектирования. Представители администраций республик Карелия и Коми, Вологодской и Мурманской областей вошли в наблюдательный совет конкурса. Благодаря софинансированию конкурса компанией «TUI Россия» увеличился общий грантовый фонд программы.