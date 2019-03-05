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Культура

В Пскове открылась «Неделя детской книги»

21.03.2019 14:00|ПсковКомментариев: 0

В Пскове открылась «Неделя детской книги». Праздник начался с торжественной церемонии «Под парусом книги к новыми открытиям!», которая прошла в псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке. 

Первой участников праздника поприветствовала директор Централизованной библиотечной системы города Пскова Галина Большакова. Она напомнила, что «Неделя детской книги» празднуется в нашей стране уже в 76-й раз, и призвала детей сегодня же вечером выспросить у своих бабушек и дедушек, какая книжка у них в детстве была самой любимой, и на каникулах эту книжку обязательно прочесть.

Почетными гостями церемонии открытия «Недели детской книги» в Пскове стали главный редактор Санкт-Петербургского издательства  Юрий Медников, а также постоянные авторы этого издательства, писатели-биологи Марина Дороченкова и Анна Кравчук.

Юрий Медников попросил маленьких псковских читателей угадать, почему детские книжки намного интереснее издавать, чем взрослые, а также пожелал юным псковичам «вылезать» из планшетов и смартфонов и побольше читать, чтобы не только развлекаться, но и развиваться.

Перед участниками церемонии открытия «Недели детской книги» выступили: юные артисты из вокально-хореографической студии «Город детства» Анна и Виктория Тимашевы, певица вокальной студии «Позитив» Дарья Овчинникова, а также участница фольклорной студии Дома детского творчества Евдокия Ефимова, которая рассказала собравшимся псковскую сказку «Про Лису и Петуха», которая была записана в Невельском районе.

Детей на празднике развлекала Баба Яга, которая загадывала им загадки.

На церемонии открытия «Недели детской книги» в Пскове также были подведены итоги творческого конкурса «Природа – среда моего обитания», после чего писатели Марина Дороченкова и Анна Кравчук выступили перед детской аудиторией со своим «сюрпризом». Они научили детей, как заработать у родителей шоколадку, задавая маме и папе каверзные вопросы про биологию.

Например, вопрос «Чем осы кормят своих деток?» Правильный ответ: «мясом». Ведь осы – это хищники и они охотятся на всяких мелких насекомых, хоть сами и питаются цветочным нектаром.

«А какую шкуру носит самая большая кошка в мире?» - спросили у маленьких псковичей писатели, ожидая услышать: «Полосатую». «Пушистую!» - ответили находчивые дети.

В фойе библиотеки «Родник» сегодня также открылись выставка картин студентов Псковского политехнического колледжа «Псковские сказки» и книжная ярмарка.

«Неделя детской книги» продлится в Пскове до 2 апреля. Юных читателей ждут творческие встречи с детскими писателями, познавательные занятия и интерактивные путешествия, мастер-классы, спектакли, выставки и презентации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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