Культура

В Пскове наградили начинающих писателей и юных создателей книжных натюрмортов

В псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева в рамках «Недели детской книги» подвели итоги творческого конкурса «Природа – среда моего обитания».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки, в конкурсе приняли участие 159 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Конкурс проводился в двух номинациях: «Фантазийная» и «Книжный натюрморт».

В «Фантазийной» номинации участники конкурса должны были придумать продолжение книги Марины Дороченковой и Анны Кравчук «Кто пёрышко потерял?» или «Путешествие среди коралловых рифов». В эту номинацию поступило 130 работ.

В номинации «Книжный натюрморт» нужно было составить фотоколлаж с изображением книги Марины Дороченковой и Анны Кравчук «Вадим Гиппенрейтер: «Природа – среда моего обитания» или оригинально сфотографировать эту книгу. В этой номинации жюри выбирало из 29 работ.

Для подведения итогов конкурса в библиотеку приехали писательницы Марина Дороченкова и Анна Кравчук, а также главный редактор санкт-петербургского издательства «Антология» Юрий Медников.

В номинации «Фантазийная» писатели по своему выбору наградили за самые оригинальные истории Арину Нестерову, Наума Туркина, Мирослава Николаева, Егора Васильева, Станислава Забавчука и Марию Гись. «Выбор библиотек» в этой номинации пал на Диану Сильвестрову и Клавдию Площук.

Победителями номинации «Фантазийная» стали: 3 место – Захар Александров, 2 место – Владислав Иванов, 1 место – Владислав Буров.

Владислав Буров снял и сам озвучил видеоролик продолжения сказки «Кто пёрышко потерял», который можно посмотреть на сайте библиотек города Пскова.

В номинации «Книжный натюрморт» «Выбор писателей» пал на Ярослава и Станислава Васильевых, а «Выбор библиотек» - на коллективную работу учащихся 5 «В» класса лицея № 4.

Победителями в этой номинации стали: 3 место – Екатерина Паршина, 3 место – Константин Зверев, 1 место – Валерия Дмитриева.

Все финалисты конкурса получили призы и награды, а организаторы конкурса, кроме того, не оставили без подарков писателей Марину Дороченкову и Анну Кравчук, а также издателя Юрия Медникова, благодаря которому в свет вышли замечательные книги, вдохновившие юных псковичей на творческие достижения.

Напомним, «Неделя детской книги» продлится в Пскове до 2 апреля. Юных читателей ждут творческие встречи с детскими писателями, познавательные занятия и интерактивные путешествия, мастер-классы, спектакли, выставки и презентации.