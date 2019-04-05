Культура

Завершены консервационные работы на Доме Печенко в Пскове

В Пскове завершены консервационные работы на памятнике федерального значения XVII в. «Дом Печенко», расположенного на улице Гоголя, 43.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, 8 апреля состоялась приемка работ по устройству временной кровли над одноэтажной, наиболее древней частью палат. Данные работы являются продолжением противоаварийных и консервационных работ, начатых в 2017 году.

Одноэтажный объем, фото до начала работ.

Участие в приемке приняли председатель комитета Наталья Тихомирова, представители заказчика - Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры министерства культуры РФ, в оперативном управлении которого памятник находится в настоящее время, и представители подрядчика ООО «ГУАР». От лица общественности в приемке приняла участие заместитель председателя Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Мельникова.

На данный момент завершены комплексные научные и проектные работы. Проект реставрации и приспособления древних палат для современного использования был рассмотрен комитетом и Научно-методическим и экспертным советом при комитете, прошел общественное обсуждение и по ряду поступивших замечаний направлен на доработку.

Напомним, что объект культурного наследия «Дом Печенко» поставлен на государственную охрану постановлением совета министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327. Палаты построены артелью неизвестных псковских каменщиков. История дома прослеживается с начала XX в. Печенко - фамилия последних владельцев древних палат. Именно под ней памятник упоминается Н.Ф.Окуличем-Казариным в его «Спутнике по древнему Пскову».

Дом Печенко состоит из двух частей: более древней одноэтажной, бывшей в свое время нижней половиной небольшого жилого здания, и пристроенного к ней двухэтажного крыла. В советское время дом использовался как жилой, но в начале 90-х гг. был расселен. После нескольких пожаров и неудачных попыток сдачи в аренду здание пришло в аварийное состояние.

В настоящее время в рамках программы «Аренда за 1 рубль» АУИПИКом объявлен открытый аукцион на право заключения договора аренды здания. Подробную информацию можно найти на сайте Агентства: http://auipik.ru/okn-ruble/dom-pechenko-xvii-v/