Культура

Псковские пушкинские места представляют жителям и гостям Молдовы

Сегодня в Республике Молдове, в Российском центре науки и культуры в Кишиневе, откроется фотовыставка «Михайловское. Кабинет Пушкина».

Алексей Лазарев. Кабинет Пушкина. Из собрания Пушкинского Заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», эта экспозиция уже не в первый раз представляет псковские пушкинские места за пределами нашего региона. Так, например, в феврале ее могли увидеть посетители медиацентра «Российской газеты» в Москве, а в марте - участники презентации Пушкинского Заповедника в Красноярском краеведческом музее.

Название экспозиции - своего рода отсылка к знаменитому пассажу Пушкина из его неоконченного «Романа в письмах»: «…Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своём кабинете». Выставка представляет собой 16 крупноформатных художественных фотографий, запечатлевших не только собственно рабочий кабинет поэта, но и другие интерьеры дома в Михайловском, а также виды родового имения Пушкиных в Святогорье в разные времена дня и года, при разной погоде. Авторы снимков - Алексей Лазарев (Москва) и Николай Алексеев (Пушкинский Заповедник).

Николай Алексеев. Аллея Керн. Утро. Из собрания Пушкинского Заповедника.

Планируется, что выставка «Михайловское. Кабинет Пушкина» будет работать в Кишинёве в течение месяца, до 15 мая. Вход на нее свободный.