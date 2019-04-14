Культура

Презентация книги «Март 1944. Битва за Псков» состоится сегодня в Историко-краеведческой библиотеке

Сегодня, 19 апреля в 17.00 псковская Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева приглашает на презентацию книги «Март 1944. Битва за Псков». Представит книгу автор - краевед, член Военно-исторического клуба «Кольчуга» Сергей Бирюк.

Книга Сергея Бирюка - одна из первых попыток в отечественной историографии приподнять завесу тайны над боями начала марта 1944 г. в районе Острова и Пскова. Издана в серии «Война и мы» в 2019 году издательством «Яуза» в Москве.

Сергей Бирюк родился в 1977 г., окончил финансово-экономический факультет Псковского политехнического института (ныне Псковский государственный университет). В свободное время занимается военно-историческими исследованиями. Ранее известен как автор книги «За Веру, Царя и Отечество. Псковские полки в Первой мировой войне 1914-1918 гг.» (2014 г.).

Презентация состоится по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал (справки по телефону: 66-43-24).