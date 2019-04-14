Культура

Александр Голышев: Создание фондохранилища - главное, что должен сделать федеральный музей-заповедник в Псковской области

Главным моментом, которого нужно достичь благодаря появлению в Псковской области федерального объединенного музея-заповедника, должно стать создание фондохранилища. Такое мнение высказал прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове председатель общественный советник губернатора Псковской области Александр Голышев, комментируя начавшийся процесс объединения Псковского и Изборского музеев и придания объединенному музею федерального статуса.

«Федеральный статус дает само финансирование и, самое главное, - перечень новых должностей, связанных с реставрационным блоком, информационным обеспечением. Региональному музею это даже не снилось. И это (создание федерального музея - ред.) - реальный путь к тому, чтобы решить долгожданный опрос по строительству фондохранилища. Есть место, есть проект, и это главный момент, которого мы должны достичь при создании федерального музея-заповедника», - подчеркнул Александр Голышев.

В целом, по его словам, «в Псковской области проведена такая огромная работа по созданию единой музейной сети, что сам Бог велел, чтобы объединенный из Псковского и Изборского музей стал федеральным». В то же время он опроверг, что в 90-е годы был противником придания Псковскому музею федерального статуса. «Не знаю, откуда это взялось», - отметил он, отнеся эту информацию к разряду «fake news».