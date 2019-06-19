Культура

Ганзейские дни в Центральной библиотеке Пскова открылись выставкой автора этикеток «Рижского бальзама»

В псковской «Библиотеке на Конной» открылась выставка известного латвийского художника-графика и дизайнера Иманта Озолиньша «Из ганзейской Риги с любовью».

«Имант прославился, в частности, тем, что создал логотип и этикетки для завода «Латвияс Балзамс», - отметили в библиотеке. - В свое время он учился искусству у самого Александра Дейнеки, хотя автор идеи и куратор выставки в Библиотеке на Конной псковский художник Николай Москалев сказал, что пока не нашел в творчестве Озолиньша ни малейших признаков влияния знаменитого советского живописца.

В последние годы жизни Имант Озолиньш много путешествовал по Европе. Выставка в Пскове составлена из произведений, которые он создал под впечатлением от этих путешествий в том числе по ганзейским городам.

Поэтому псковские библиотекари решили открыть для своих читателей 39-е Ганзейские дни с выставки графики Иманта Озолиньша.

На открытие выставки пришли псковские художники, знакомые не только с творчеством замечательного латвийского графика, но и с ним самим. Они рассказали, какая у него была удивительно твердая рука и что он никогда не пользовался линейкой, хотя может показаться, что прямые линии на него работах проведены не без помощи вспомогательных инструментов.

А посетители библиотеки увидели в произведениях Озолиньша Ригу своего детства, а также испытали радость от добротной советской графики ручной работы, мастеров которой остаётся всё меньше», - рассказали в библиотеке.